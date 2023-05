ArMinera 2023: corte de cintas, cena con empresarios y dardos cruzados

Franco Mignacco , presidente de CAEM, ofició de anfitrión, no solo de la comida, sino también del evento, que organizó con los alemanes de Messe Frankfurt en La Rural. “Desde la Cámara conocemos el trabajo que hoy llevan adelante las empresas, que es fundamental para el país, porque 8 de cada 10 pesos que genera la minería quedan en la Argentina”, afirmó en el Salón Plenario el martes por la noche, donde se convocó a más de 500 personas. En la mesa principal escuchaban las secretarias nacionales de Energía, Flavia Royón , y de Minería, Fernanda Ávila , embajadores y ministros provinciales de esas dos verticales económicas, que como no se vio antes, hoy juegan más juntas que nunca.

“La minería está transformando la realidad de las comunidades en lugares donde antes no había agua potable, electricidad, caminos ni comunicaciones. Y por sobre todo, no había oportunidades”, resaltó Mignacco, quien aseguró que más de 100.000 personas ya trabajan en el sector, sea directa o indirectamente. “El trabajo de las empresas en términos de inversión social, consensuado con las provincias, los municipios, las mismas comunidades, es inmenso, y propicia cambios duraderos que prevalecerán incluso más allá de la vida de los proyectos”, agregó.

El titular de la Cámara y presidente de Minera EXAR, que en junio próximo mostrará al mundo sus primeras 100 toneladas de litio jujeño listas para viajar a China, destacó en la ceremonia conducida por Mariana Fabbiani y la directora ejecutiva de CAEM, Alejandra Cardona, que la minería es una de las tres únicas industrias que genera divisas netas para el país en el momento que más se necesita. Y ahí, entre el primer plato y el segundo, también hubo espacio para los reproches: demoras con las importaciones y falta de dólares.

“Queremos igual acceso a las importaciones de bienes y servicios necesarios para la producción y para la construcción de proyectos”, dijo Mignacco. “Seguimos sin soluciones con el impacto del desfasaje cambiario, tal como se ha brindado a otros sectores exportadores. Tenemos dificultades con el incremento de los costos en dólares que están impactando especialmente los proyectos más maduros, que son los que poseen menor margen de utilidad, los que pueden acortar su vida útil”, agregó.

En CAEM aseguran que por cada dólar que se va en importación se producen 10 dólares en exportaciones. “Somos más que autosuficientes con los dólares”, dicen. En la Secretaría de Minería de la Nación contestan que son el segundo sector que más importaciones tienen aprobadas en lo que va de la gestión Massa, detrás del automotriz. La Cámara publicará en breve no solo el Índice de Costo de la Minería (ICM) para que las empresas sepan dónde están paradas respecto de Chile y el avance de la inflación, sino los datos de inversión social de las compañías, que prometen, deslumbrará. Con estas herramientas, volverán a insistir en sus pedidos. Una de las alternativas que se analiza para reimpulsar al sector es permitir a las multinacionales utilizar sus dólares en el exterior para pagar bienes y servicios a proveedores extranjeros, sin que las divisas ingresen al país. A cambio, una posibilidad es que Nación aplique una tasa de ingreso por esas compras, que efectivamente, son para la Argentina pero se comercializan en el extranjero.

“Sabemos que es un año electoral, pero las necesidades de las personas y del país no esperan. Y los tiempos de la minería tampoco. Lleva más de 20 años poner un proyecto de producción desde cero. Y por ejemplo, si miramos la perspectiva de nuestro país, no tendrá en la próxima década nuevos proyectos de oro y plata en producción, en clase lo que venimos ya desarrollando en nuestro país. Debemos impulsar hoy la llegada de inversiones, debemos apoyar hoy a los proyectos de cobre para que puedan ponerse en marcha. Tenemos yacimientos de cobre de clase mundial que generan un gran impacto a partir del impulso dado por las energías limpias y la electromovilidad. Impulso que también abarca proyectos de litio que están montando en el país”, remarcó Mignacco.

Héctor Laplace, secretario general de AOMA, pasó factura pública por la falta de agradecimiento. “Alguna vez un viejo dirigente me enseñó: no hay empresa sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresas. Todos se olvidaron de nombrarnos”. El gremialista, indemne en sus ideas al paso del tiempo, aprovechó para cruzar a Gerardo Morales, que el día anterior en el afán por enarbolar a los proyectos de litio dijo que la nacionalización en Chile traerá más inversiones a la Argentina. “Me interesaría que al litio de Argentina le vaya bien y no porque a otros países vecinos le vaya mal. No podemos pretender que las inversiones vengan a la Argentina porque al resto le va mal", subrayó.

Flavia Royón fue directa: “La industria minera, como dice la OCDE, es uno de los 10 sectores más intensivos en el uso de energía. Tenemos una agenda común, porque en Argentina con la nueva minería y los nuevos proyectos, tiene la oportunidad de generar una minería baja en emisiones”.

Según dijo Royón, el Gasoducto Néstor Kirchner que se inaugura el Día de la Bandera permitirá llegar con energía de Vaca Muerta al NOA. “La reversión del gas (como combustible de la transición energética) va a posibilitar poder abastecer de gas al Norte argentino y va a posibilitar el desarrollo de proyectos”, afirmó, y añadió que también se desplegarán obras eléctricas. “En las próximas semanas se está licitando el estudio técnico para una línea de alta tensión que termina uniendo el anillo en San Juan”, anunció. Esta iniciativa de 500 kv es clave para megaproyectos de cobre como Josemaría y los renovables solares que necesitan más capacidad para volcarla al interconectado nacional, pero también para conectar a la provincia cuyana: actualmente se engancha por Mendoza.

“Desde la Secretaría de Energía –dijo Royón- estamos comprometidos en esta agenda porque van a ser claramente el sector energético y el minero los que van a contribuir en la consolidación de la economía”. En ese marco, la funcionaria estimó que entre 2024 y 2025 el país pasará de tener una balanza energética positiva de casi u$s4.500 millones a otra de casi u$s10.000 millones para 2030. “Hoy otras economías mucho más desarrolladas que demandan los minerales críticos y la energía argentinos. El país necesita del financiamiento para poder potenciar este sector, se necesita financiamiento en infraestructura, para fortalecer el sistema tecnológico, como así como también se necesitan partner para poder desarrollar un mayor valor agregado”, planteó como desafíos a futuro.

Fernanda Ávila retomó el guante que soltó Mignacco y antes de que caiga, aseveró: “La industria está probablemente viviendo su década más importante”. La catamarqueña resaltó que con casi 38.000 empleos directos y más de u$s11.800 millones en inversiones el 2023 es el año récord de la minería. En 2022, refrescó, se exportó por u$s3.850 millones. “Es nuestro mejor resultado exportador desde el 2002”.

“Argentina está viviendo un momento con nuevos espacios de diálogo. Acá hay un consenso que hace años parecía realmente impensado. Hoy todos los partidos políticos hablan de la minería como un eje para el desarrollo del país, como una industria que va a resolver parte de los problemas que tenemos. Ya no se habla de minería sí o minería no. Se habla de cómo vamos a desarrollar la minería en Argentina”, recalcó Ávila, quien estimó sobre el final de la cena que para 2030 con los proyectos anunciados y en marcha las exportaciones mineras podrían llegar a alrededor de u$s19.000 millones.

Tras los aplaudidos discursos, los dardos cruzados, el clásico plato de lomo con puré de papa y una exquisita mousse de chocolate, vinieron las trivias, los premios y el brindis.

En definitiva, el mensaje de la noche que se buscó dar fue que empresas, gobiernos, sindicatos y comunidades tirando para el mismo lado lograrán el desarrollo minero deseado. El cierre quedó para un show en vivo de una las mejores Bandas tributo a The Beatles. La excusa perfecta para terminar la noche a puro baile.