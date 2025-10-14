Wall Street vuelve a tropezar y opera en rojo por las tensiones comerciales entre EEUU y China

Comenzaron a regir los aranceles portuarios entre Washington y Beijing. A eso se le suma que este martes el titular de la Fed, Jerome Powell, dará su última intervención pública antes de la reunión del organismo para decidir si bajarán la tasa.

El panorama también es negativo en la bolsas de Europa y Asia.

Los mercados se ilusionaron este lunes con recuperar parte de lo perdido el viernes pasado , día en que Wall Street registró su mayor caída desde abril . Sin embargo, las políticas comerciales del presidente norteamericano, Donald Trump, vuelven a sacudir a la bolsa de Nueva York esta jornada y los principales índices bursátiles caen.

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, retrocede 1,28%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 1,86%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones opera con un rojo de 1,07%.

Las acciones con mayores incrementos son BlackRock (+2,6%), Wells Fargo (+3,5%) y HP Inc (+2,5%). En la vereda opuesta, las empresas con mayores bajas son Arista Networks (-6,3%), Intel (-6,15%) y FreePort-McMoran (-3,85%).

En el resto del mundo, la situación también es bajista . En Europa, el Euro Stoxx retrocede 0,72%, mientras que a nivel local el DAX alemán cae 0,96% y el CAC francés acompaña con un rojo de 0,50%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido se contra 0,18%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,73%, la bolsa de Shanghái retrocedió 0,62% y el Nikkei japonés se desplomó 2,68%, su mayor caída desde abril , producto de la incertidumbre política y económica.

El petróleo se desploma

Dentro del sector de las commodities, se destaca la fuerte caída en los precios del petróleo. El barril de crudo Brent baja 2,07%, hasta los u$s62. Por su parte, el crudo de WTI se contrae 2%, hasta los u$s58,25. Ambos índices están en su precio más bajo desde el 6 de mayo.

"La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha incrementado su previsión de superávit para 2026 hasta un récord de 4 millones de barriles diarios (mb/d), lo que supondría el mayor 'excedente' anual de la historia", según explicaron desde XTB.

Si bien aclararon que un superavit de ese tener es "improbable", agregaron que "la combinación entre la política de restauración de producción de la OPEP+ y la falta de un crecimiento sólido en la demanda mundial podría llevar a que 2026 registre el periodo más prolongado de sobreoferta en más de una década".

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones nyse Los mercados financieros globales operan en rojo esta jornada. Depositphotos

Arrancaron los aranceles portuarios

China y Estados Unidos iniciaron este martes un nuevo capítulo en su guerra comercial con la aplicación simultánea de aranceles portuarios. Beijing aplicará un gravamen de u$s56 a buques estadounidenses, en respuesta a la medida de Washington, que cobra u$s50 por tonelada a embarcaciones chinas. Ambas tarifas subirán progresivamente hasta 2028 y amenazan con encarecer productos y alterar la logística global.

La escalada comercial se suma a otras medidas de Beijing, como las nuevas restricciones sobre tierras raras anunciadas la semana pasada. En respuesta, Trump amenazó el viernes con un arancel adicional del 100% a los productos chinos.

Trump también llegó a afirmar que no veía motivos para reunirse con su par Xi Jinping a fines de octubre en la cumbre de la APEC en Corea del Sur. Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró este martes que ambos presidentes mantienen sus planes de encuentro para este mes.

Powell da su último discurso antes de la reunión de la Fed

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará este martes sus últimas declaraciones programadas antes de la próxima reunión de la Fed, pactada para fines de este mes.

A pesar de que la economía disfruta de un crecimiento superior al esperado y un reciente aumento de la productividad, aún se está ajustando a las políticas arancelarias y de inmigración que, según advierten diferentes expertos, podrían provocar un aumento de la inflación y el desempleo.

El problema es que la autoridad monetaria se enfrenta a una falta generalizada de datos oficiales, producto del cierre del gobierno federal estadounidense, por lo que no dispone de las estadísticas de empleo e inflación con las que suele tomar sus decisiones de política monetaria.