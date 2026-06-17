Así se organiza este banco provincial frente a los ajustes de valores en el plazo fijo + Agregar ámbito en









La herramienta de inversión más utilizada por los argentinos modifica sus tasas de interés de acuerdo a cada entidad bancaria.

Los métodos para realizar la colocación varían en el resultado final obtenido por cada inversionista.

Los cambios registrados en las tasas de interés de los plazos fijos mantienen la atención de quienes buscan preservar el valor de sus ahorros. Hay un banco que presenta una de las remuneraciones más altas entre las principales entidades financieras del país para las colocaciones tradicionales en pesos, en un escenario donde varios bancos aplicaron recortes en los rendimientos durante los últimos meses.

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El Banco Provincia propone más de 13 millones de cajas de ahorro activas y ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) de 19,5%, para personas humanas que constituyan un plazo fijo tradicional a través de los canales digitales. Esa condición se aplica para depósitos con un plazo de entre 30 y 59 días, siempre que el monto se ubique entre $1.000 y $20 millones.

El esquema vigente ubica al banco por encima de otros actores relevantes del sistema financiero. Las principales entidades privadas pagan tasas cercanas al 16% y 17% de TNA, luego de una serie de reducciones que dejaron atrás los valores cercanos al 25% anual observados hasta marzo.

La entidad provincial también contempla una mejora para quienes opten por inmovilizar el dinero durante más tiempo. Los depósitos digitales con plazos de entre 60 y 119 días reciben una TNA de 20,5%, según las condiciones vigentes para personas humanas que operan mediante Banca Internet Provincia (BIP) o la Tasa Automática de Servicios (TAS).

Las operaciones presenciales presentan un rendimiento diferente. Los plazos fijos constituidos desde cajeros automáticos ofrecen una TNA de 18,5% para colocaciones de entre 30 y 59 días, un punto porcentual por debajo de la tasa disponible en los canales digitales.

El rendimiento mensual de esta alternativa equivale a 1,60% en 30 días, porcentaje que se mantiene cerca del avance registrado por el dólar durante junio. Al mismo tiempo, el desempeño de los plazos fijos continúa por debajo de la inflación mensual informada por el INDEC, que en mayo alcanzó 2,1%, con proyecciones privadas que anticipan un porcentaje similar para junio y un 2% para julio. plazo fijo cuenta dni Plazo fijo en Banco Provincia: cuánto ganás con $2 millones Una inversión de $2.000.000 en un plazo fijo tradicional de Banco Provincia durante 30 días arroja un monto final cercano a $2.032.055 al vencimiento. Ese resultado implica una ganancia de $32.055, equivalente a un rendimiento mensual de 1,60%, en línea con la TNA de 19,5% vigente para quienes constituyen la colocación mediante los canales digitales habilitados por la entidad. Los clientes pueden realizar la operación desde Banca Internet Provincia (BIP), la aplicación oficial para dispositivos móviles o el sitio web del banco. El procedimiento también se encuentra disponible para quienes administran sus cuentas desde el home banking. El proceso para constituir un plazo fijo contempla los siguientes pasos: ingresar al home banking, a BIP o a la aplicación oficial

seleccionar el menú Personas

ingresar al apartado Inversiones

elegir la opción Plazo fijo

presionar Nuevo Plazo Fijo

definir la modalidad del certificado

seleccionar la moneda

indicar la cuenta asociada

establecer la cantidad de días o la fecha de vencimiento

ingresar el monto a invertir, que debe superar los $1.000

revisar la información cargada

confirmar la operación La entidad también ofrece la alternativa de Renovación Automática. Esa modalidad permite renovar el plazo fijo de manera automática al vencimiento por un período de hasta 180 días, sin necesidad de repetir todo el procedimiento. Plazo Fijo Plata Valores del Plazo Fijo según cada entidad bancaria Banco Nación: 19% TNA

Banco Galicia: 15% TNA

Santander: 14,5% TNA

BBVA: 18,75% TNA

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% TNA

Banco Voii: 23,5% TNA

Banco CMF: 23,25% TNA

Banco Meridian: 23,25% TNA

Banco Bica: 23% TNA

Banco del Sol: 23% TNA

Reba: 23% TNA

Bibank: 21% TNA

Banco de Córdoba: 20,75% TNA