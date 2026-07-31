¿Plazo fijo si o no? Cuánto rinde una inversión de $2.000.000 a 30 días

Las tasas siguen mostrando diferencias importantes entre entidades, por lo que comparar antes de decidir puede mejorar significativamente la ganancia.

El Banco Nación mantiene una tasa superior para los depósitos constituidos por canales electrónicos respecto de los realizados en sucursal.

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las alternativas de inversión más elegida por los ahorristas que buscan obtener una ganancia en pesos sin asumir grandes riesgos . Sin embargo, las diferencias entre las tasas que ofrecen los bancos hacen que la rentabilidad final pueda variar considerablemente según la entidad elegida.

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima para los depósitos , cada banco define libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes. Como consecuencia, hoy conviven entidades que pagan tasas cercanas al 16% anual con otras que superan el 22%, una diferencia que impacta directamente sobre los intereses generados por esta heramienta.

En este escenario, comparar las tasas disponibles antes de constituir un plazo fijo se volvió casi tan importante como decidir cuánto dinero invertir. Incluso dentro de una misma entidad puede haber diferencias entre los depósitos realizados en sucursal y aquellos constituidos mediante home banking o canales electrónicos.

Si una persona invierte $2.000.000 durante 30 días en el Banco Nación mediante una operación realizada en sucursal , con una TNA del 15,50% , obtiene una ganancia de $25.479,45 . En cambio, si constituye el mismo plazo fijo de manera electrónica , mediante home banking o la aplicación del banco, la TNA aumenta al 19% y el interés asciende a $31.232,88 .

La diferencia entre ambas modalidades alcanza los $5.753,43 por exactamente el mismo capital y el mismo período de inversión. La mayoría de las entidades incentivan las colocaciones digitales ofreciendo tasas superiores a las disponibles por ventanilla. Una vez cumplidos los 30 días, el ahorrista puede retirar tanto el capital como los intereses obtenidos o renovar automáticamente el plazo fijo por otro período.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

Las tasas para plazos fijos electrónicos a 30 días muestran diferencias importantes entre las principales entidades del sistema financiero. Estas diferencias explican por qué un mismo capital puede generar varios miles de pesos adicionales dependiendo únicamente del banco elegido.

Banco Provincia: 19,5% (hasta 21% para no clientes)

19,5% (hasta 21% para no clientes) Banco Nación: 19%

19% Banco Macro: 18,75%

18,75% BBVA: 18,25%

18,25% Banco Formosa: 18,5%

18,5% Banco Comafi: 18%

18% Banco Galicia: 17,5%

17,5% Banco Credicoop: 17,5%

17,5% ICBC: 17,2%

17,2% Banco Ciudad: 17%

17% Banco Santander: 16%

16% Banco Patagonia: 16%

¿Me conviene el plazo fijo? Todo lo que tenés que tener en cuenta

El plazo fijo sigue siendo una herramienta adecuada para quienes priorizan la seguridad y conocen de antemano cuánto dinero recibirán al vencimiento. A diferencia de otras inversiones, la tasa queda definida desde el momento en que se constituye el depósito, por lo que el rendimiento no cambia durante los 30 días.

Sin embargo, antes de invertir conviene comparar la tasa ofrecida por distintas entidades. Una diferencia de apenas dos o tres puntos porcentuales puede representar varios miles de pesos cuando el capital supera el millón de pesos o cuando la inversión se renueva durante varios meses consecutivos.

También es importante considerar que las colocaciones realizadas por medios electrónicos suelen ofrecer mejores condiciones que las efectuadas en sucursal. En el caso del Banco Nación, por ejemplo, la diferencia entre ambas modalidades supera los $5.700 para una inversión de $2.000.000.

Otra recomendación es usar el comparador oficial de tasas publicado por el Banco Central, donde las entidades financieras informan diariamente el rendimiento que ofrecen para depósitos a plazo fijo online. Esa herramienta permite conocer rápidamente cuáles son los bancos que pagan más intereses antes de inmovilizar el dinero.