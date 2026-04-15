Aumenta el colectivo en mayo y así podés hacer para viajar gratis a pesar del aumento + Seguir en









La suba será del 5,4% y el ajuste combina el 3,4% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo mas un 2% adicional.

El boleto mínimo en el AMBA pasará de $871,30 a $918,35.

A partir de mayo, los boletos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirán un nuevo aumento. La suba será del 5,4%, reflejando un ajuste automático vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo más un 2% adicional.

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Este será el mayor incremento registrado en el último año, lo que generó preocupación entre los usuarios, especialmente considerando la inflación que sigue afectando al país. Sin embargo, existen opciones para viajar gratis o a un costo más bajo. A continuación, conocé los detalles.

colectivo Cuánto aumenta el colectivo en mayo 2026 En mayo, el costo del boleto de colectivo subirá un 5,4% en el AMBA. La actualización de tarifas responde al sistema de indexación automática, que ajusta los precios según el último dato del IPC anterior, que fue del 3,4%, más un adicional del 2%.

El ajuste afectará tanto a los colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, aunque el impacto será mayor en el conurbano.

Los nuevos valores de las 31 líneas porteñas, para quienes tengan su SUBE registrada, serán:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,86

Recorrido de 3 a 6 km: $837,66

Recorrido de 6 a 12 km: $902,19

Recorrido de 12 a 27 km: $966,77 Por su parte, para el AMBA, los boletos costarán: El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $871,30 a $918,35

Tramo de 3 a 6 km: de $970,63 a $1023,04

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $1045,40 a $1101,85

Viajes de 12 a 27 km: $1180,73

Viajes de más de 27 km: $1259,07 sube aumento.jpg Argentina.Gob. Cómo viajar gratis en colectivo Aunque los aumentos en el transporte público generaron preocupación entre los usuarios, existen varias alternativas que permiten viajar gratis o reducir el costo, en especial para los que usan medios de pago digitales. Una de las opciones es el reintegro del 100% del pasaje para quienes paguen sus boletos con tarjetas Visa (débito, crédito o prepagas) que cuenten con tecnología NFC. Entre los asociados se encuentran Naranja X, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Macro, Banco Provincia y ICBC. La promoción permite cubrir hasta $10.000 y es válida hasta el 30 de abril, aunque las devoluciones pueden acreditarse con un plazo de hasta 30 días. También está disponible para MODO y Cuenta DNI. Además, Mercado Pago ofrece un reintegro del 100% con un tope de $10.000, abonando con el código QR. Sin embargo, solo está disponible para quienes tengan el descuento en la sección "BENEFICIOS" de la app.

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