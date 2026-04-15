El boleto de colectivo subirá 5,4% en mayo en el AMBA: cuánto costarán los pasajes + Seguir en









El ajuste surge del esquema de indexación que combina el IPC de marzo (3,4%) más un adicional del 2%. Es el mayor incremento en un año.

Cuánto se pagará el boleto en mayo. Mariano Fuchila

El dato de inflación de marzo, que marcó un 3,4% mensual según el Indec, ya tiene impacto directo en las tarifas del transporte público. En mayo, el boleto de colectivo en el AMBA aumentará un 5,4%, en lo que será el mayor ajuste en los últimos doce meses.

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La suba responde al mecanismo de actualización automática que aplican tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible y le adiciona dos puntos porcentuales. Con esta fórmula, la tarifa refleja no solo la inflación pasada sino también un componente extra que acelera los incrementos.

Con el nuevo ajuste, el boleto mínimo para los colectivos que circulan en territorio porteño pasará de $715,24 a $753,86, mientras que para los que circulan en territorio bonaerense pasará de $871,30 a $918,35, según cálculos de Ámbito aplicando la fórmula CER+2%. Para muchos usuarios, especialmente en el conurbano bonaerense, el costo de un viaje comienza a acercarse rápidamente a la zona de los $1.000 en los tramos más largos.

El aumento se da en un contexto de aceleración inflacionaria. En marzo, el IPC avanzó 3,4%, acumuló un 9,4% en el primer trimestre y mostró una suba interanual del 32,6%. Dentro del índice, el rubro Transporte registró un incremento del 4,1%, impulsado por subas en combustibles, tarifas y pasajes aéreos.

Hacia adelante, el esquema de indexación vigente anticipa que las tarifas continuarán ajustándose de forma mensual. Desde el Gobierno porteño ya señalaron que el mecanismo se mantendrá en los próximos meses, lo que implica que cualquier repunte inflacionario tendrá un traslado casi automático al precio del boleto.

paro colectivos Hacia adelante, el esquema de indexación vigente anticipa que las tarifas Cómo viajar gratis en el colectivo En medio de los aumentos en el transporte público, durante abril continúan vigentes promociones que permiten reducir significativamente el costo de los viajes en colectivo, e incluso viajar gratis en algunos casos. Uno de los beneficios más relevantes es el reintegro del 100% del pasaje para pagos realizados con tarjetas Visa —ya sean de crédito, débito o prepagas— que cuenten con tecnología NFC. La operatoria es simple: el usuario solo debe abonar apoyando la tarjeta o el celular en la validadora, sin necesidad de efectivo ni carga previa. La promoción está disponible a través de billeteras virtuales como Modo y alcanza a clientes de bancos como Banco Galicia, Banco Santander, Banco Macro e ICBC. El reintegro mensual tiene un tope de $10.000 por tarjeta, lo que permite cubrir una cantidad considerable de viajes. Además, quienes tengan más de una tarjeta pueden multiplicar el beneficio. La iniciativa estará vigente hasta el 30 de abril, aunque las devoluciones pueden acreditarse con un plazo de hasta 30 días.

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