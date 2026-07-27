Subte B: un hombre murió arrollado por una formación en la estación Malabia + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió pasadas las 11hs. La empresa ordenó la interrupción total del servicio y evacuó la estación. Cerca de las 14hs, la línea retomó el normal funcionamiento.

El subte B se encuentrainterrumpido tras la muerte de un hombre en la estación Malabia. Gobierno de la Ciudad

Una hombre murió este lunes tras arrojarse a las vías y ser arrollado por la formación del subte B en la estación Malabia. El servicio se vio interrumpido durante casi tres horas. Cerca de las 14 retomó su normal funcionamiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Minutos después de las 11hs, una persona de aproximadamente 60 años saltó hacia el túnel de la estación ante la llegada del subterráneo, el cual no hizo a tiempo de activar el frenado impidiendo evitar el arrollamiento de la víctima.

#LíneaB - Servicio interrumpido por incidente con persona en zona de vías. 11:06 — Emova - Concesionario del Subte de Buenos Aires (@Emova_arg) July 27, 2026 Subte B: corte total del servicio por el arrollamiento de un hombre Frente a esta situación, Emova informó el corte total del servicio en la Línea B "por protocolo por arrollamiento de persona" en la mencionada estación. "El personal de la empresa activó todos los protocolos previstos para estos casos y se encuentra trabajando en el lugar", comunicaron.

En el lugar también intervinieron los organismos externos competentes. "Por tratarse de procedimientos donde actúa la Justicia y dada la sensibilidad de la situación la compañía no puede dar mayores detalles del caso", señalaron.

Personal de la empresa, Bomberos, miembros de la Policía de la Ciudad y del SAME trabajaron en el lugar. La compañía realizó de forma inmediata el corte del suministro eléctrico y la evacuación de la estación.

#Subte | Línea B: Servicio normalizado — BA Subte (@basubte) July 27, 2026 El servicio estuvo interrumpido por casi tres horas mientras los efectivos de cada una de las fuerzas y del organismo sanitario trabajaban en el lugar. Cerca de las 14hs, el Gobierno de la Ciudad informó a través de BA Subte la normalización del recorrido. Una mujer fue arrollada por el subte B en la estación Federico Lacroze En abril de este año tuvo lugar otro suceso similar cuando una mujer de 70 años fue arrollada por una formación de la Línea B en la estación Federico Lacroze y sufrió la amputación de una pierna. Tras ser atendida por personal del SAME, debió ser trasladada al hospital Pirovano. La pasajera cayó al túnel del subterráneo y fue embestida por uno de los vagones. Luego de tomar conocimiento del hecho, los empleados del subte cortaron el suministro eléctrico y corroboraron la presencia de la mujer en las vías. Hasta el lugar llegó personal de Bomberos de la Ciudad, quienes efectuaron la maniobra para retirarla de debajo del subterráneo. Tras su liberación, comprobaron que se encontraba en grave estado de salud y descubrieron que había sufrido la amputación de una pierna.

Temas Subtes

Transporte