Actualizan las reglas para las dimensiones de los vehículos y amplían las facultades de Transporte + Agregar ámbito en









El Poder Ejecutivo reemplazó el Anexo R de la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito. La reforma incorpora nuevas configuraciones para camiones y bitrenes, adapta la normativa a vehículos impulsados por GNC y eléctricos y habilita a la Secretaría de Transporte a modificar en el futuro los límites de pesos y dimensiones sin necesidad de un nuevo decreto.

El Gobierno actualiza reglas para los vehículos.

El Gobierno nacional oficializó este viernes una actualización integral de las normas que regulan los pesos y dimensiones de los vehículos destinados al transporte de pasajeros y de cargas. Lo hizo mediante el Decreto 689/2026, publicado en el Boletín Oficial, que reemplaza el Anexo R del Decreto 779/1995, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito.

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La medida responde a la necesidad de incorporar nuevas configuraciones vehiculares, adecuar la normativa a los avances tecnológicos y actualizar los parámetros para la circulación de unidades impulsadas por combustibles alternativos, como el Gas Natural Comprimido (GNC), además de vehículos eléctricos e híbridos.

Qué dice la normativa En los fundamentos de la norma, el Gobierno sostuvo que la actualización busca favorecer el uso de tecnologías menos contaminantes, mejorar la eficiencia energética del transporte y adaptar la regulación a estándares ya utilizados en otros países.

La medida apunta a aprovechar el Gas Natural Vehicular. Depositphotos Además, indicó que las modificaciones permitirán aprovechar la disponibilidad de Gas Natural Vehicular (GNV) vinculada al desarrollo de Vaca Muerta y compensar los mayores costos operativos de los camiones con motorización a GNC frente a los impulsados por diésel.

Los cambios para el transporte Entre los principales cambios, el nuevo anexo amplía las longitudes máximas permitidas para determinadas configuraciones de vehículos de carga. En el caso de los tractocamiones con semirremolque alimentados por GNC, eléctricos o híbridos, la longitud máxima pasa a 19,60 metros, mientras que para los bitrenes de doble articulación se habilitan configuraciones de hasta 23,40 metros, 26,50 metros y 31,25 metros, según el tipo de formación.

La reglamentación también incorpora nuevas condiciones técnicas para los vehículos cero kilómetro, entre ellas la exigencia de sistemas de seguridad como control electrónico de estabilidad (ESC), frenos ABS y sistema electrónico de frenado (EBS), de acuerdo con un cronograma que definirá la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. En el caso de los bitrenes, estos sistemas serán obligatorios. Por otra parte, el nuevo Anexo R establece que las configuraciones de bitrenes B2 y B3 podrán circular libremente por la Red Vial Nacional, salvo en los tramos expresamente restringidos por razones de seguridad vial o capacidad de la infraestructura. Otro de los cambios relevantes es que el decreto faculta a Transporte a actualizar en el futuro el Anexo R conforme a la evolución tecnológica y las necesidades del sector. De esta manera, podrá modificar longitudes permitidas, nuevas configuraciones vehiculares, relaciones entre peso y potencia y fijar los plazos para la implementación gradual de esos cambios, incluso contemplando excepciones o prórrogas.