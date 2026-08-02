Inflación de julio: consultoras prevén un freno en la desaceleración y un IPC cercano al 2% + Agregar ámbito en









Las estimaciones privadas para julio son dispares, aunque la mayoría ubica la inflación entre 1,9% y 2,1%. Los analistas atribuyen la aceleración al impacto estacional de las vacaciones de invierno y al mayor ritmo de aumento en alimentos

De acuerdo con un relevamiento de Ámbito, las proyecciones para julio muestran una pausa en la desaceleración de la inflación. Los analistas esperan un índice cercano al 2%, tras el mínimo registrado en junio. Ámbito

Las consultoras privadas comenzaron a cerrar sus estimaciones para la inflación de julio y, aunque no hay consenso sobre el dato final, la mayoría coincide en que el proceso de desaceleración registrado durante los últimos meses habría tenido una pausa. De acuerdo con un relevamiento realizado por Ámbito, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvería a ubicarse cerca del 2%, por encima del 1,9% registrado en junio.

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Inflación de julio: qué se espera Las proyecciones oscilan entre 1,8% y 2,1%. Fundación Libertad y Progreso y EcoGo estiman una inflación de 2,1%, mientras que Econviews prevé un 2%. Analytica y C&T Asesores ubican el indicador en torno al 1,9%, en tanto que Equilibra es la única consultora que proyecta una nueva desaceleración, con un IPC de 1,8%.

Entre los factores que explican el comportamiento de los precios aparece el componente estacional. Las vacaciones de invierno impulsaron los rubros vinculados al turismo, la recreación y los pasajes aéreos, mientras que los alimentos mostraron una aceleración por las subas de verduras y, en menor medida, de la carne. En contraste, las liquidaciones de indumentaria ayudaron a moderar el índice general.

Aunque las estimaciones son dispares, la mayoría de las consultoras coincide en que julio marcaría un freno en el proceso de desinflación. El dato oficial del INDEC se conocerá el 13 de agosto. Depositphotos El informe también señala que los precios regulados avanzaron a un ritmo similar al promedio de la inflación, mientras que algunos rubros, como salud, registraron aumentos más moderados debido a una menor actualización de medicamentos y cuotas de medicina prepaga.

Pese al posible repunte de julio, las consultoras mantienen una visión optimista para el segundo semestre. Según consignó Ámbito, varios analistas consideran que, una vez disipados los factores estacionales y con un escenario cambiario más estable, la inflación podría retomar la senda descendente y volver a ubicarse por debajo del 2% mensual en los próximos meses.

Sube la expectativa de inflación y ya roza el 36% para los próximos 12 meses Previo a la difusión del índice oficial de precios correspondiente al mes de julio por parte del INDEC, estipulado para el 13 de agosto, la percepción de los consumidores volvió a empeorar. De acuerdo con el relevamiento más reciente de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), las proyecciones inflacionarias a un año se elevaron al 35,8%, marcando un aumento de 3,7 puntos porcentuales respecto del 32,1% registrado en junio. Expectativa inflacionaria: Las proyecciones a un año aumentaron al 35,8%, 3,7 puntos más que en junio. Mariano Fuchila Por otro lado, la mediana del relevamiento se mantuvo fija en el 30%, mostrando que la estimación de alza de precios no varió para el perfil representativo de los encuestados, aun cuando aumentaron los reportes que proyectaban cifras superiores. El relevamiento, realizado entre el 2 y el 16 de julio sobre una muestra nacional de 1.000 personas, también marcó que para los próximos 30 días los consultados esperan una inflación promedio de 3,55%, apenas por encima del 3,50% registrado en junio. La mediana volvió a ubicarse en 3%.

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