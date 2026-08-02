Japón anunciará una intervención conjunta con EEUU para frenar la caída del yen

El Gobierno japonés anunciará que coordinó con Estados Unidos una intervención en el mercado cambiario para detener la fuerte depreciación del yen, que tocó su nivel más bajo frente al dólar en cuatro décadas. La operación, que sería la primera acción conjunta de ambos países desde 2011, busca estabilizar la moneda y contener la volatilidad financiera.

Japón y Estados Unidos coordinan una ofensiva para contener la debilidad del yen, que tocó un mínimo de 40 años.

Japón anunciará este lunes que llevó adelante una intervención coordinada con Estados Unidos para frenar la fuerte depreciación del yen, una medida inédita desde 2011 que busca contener la volatilidad en los mercados cambiarios. La confirmación será realizada por la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, según revelaron fuentes oficiales.

La decisión llega después de que la moneda japonesa alcanzara su nivel más bajo frente al dólar en casi 40 años, impulsada por la amplia diferencia entre las tasas de interés de Estados Unidos y Japón. En ese contexto, ambos gobiernos habrían intervenido comprando yenes para sostener su cotización y enviar una señal de coordinación a los mercados.

De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, las autoridades japonesas habrían destinado cerca de u$s59.000 millones para respaldar al yen durante las operaciones en Nueva York, mientras que el Departamento del Tesoro estadounidense también preparó acciones de apoyo. El objetivo es evitar movimientos considerados excesivos en el mercado cambiario y estabilizar la moneda nipona.

La intervención coincidió con la última reunión del Banco de Japón, que mantuvo sin cambios la tasa de interés, aunque dejó abierta la puerta a una suba en los próximos meses debido a las crecientes presiones inflacionarias. El mensaje más firme del organismo monetario reforzó las expectativas de un endurecimiento gradual de la política monetaria.

De confirmarse oficialmente, se tratará de la primera intervención cambiaria conjunta entre Tokio y Washington desde la realizada tras el terremoto y tsunami de 2011, un antecedente que refleja la preocupación de ambas economías por el impacto que una depreciación acelerada del yen puede tener sobre la estabilidad financiera global.

Estados Unidos compró yenes por última vez en 1998

Estados Unidos dejó de intervenir en los mercados de divisas a mediados de los años noventa. Desde entonces, solo ha intervenido tres veces: en 1998, 2000 y 2011, según un informe del Congressional Research Service. El viernes fue la cuarta vez.

La mayoría de los informes dijeron que esta fue la primera vez en más de una década que Estados Unidos ayudaba al yen. Se referían a 2011. Pero fue al revés. En 2011, el Grupo de los Siete (G7) vendió yenes para evitar que subiera su valor.

La última vez que Estados Unidos compró yenes fue el 17 de junio de 1998. La Fed de Nueva York gastó 833 millones de dólares. La mitad llegó de la Fed. La otra mitad salió del Exchange Stabilization Fund, un fondo del Departamento del Tesoro para emergencias monetarias.

Eso es de 6x a 12x la operación de 1998. Hay otro detalle. El Tesoro publicó su informe sobre monedas el 23 de julio. Mantuvo a Japón en una lista de vigilancia por sus prácticas cambiarias. Ocho días después, Washington estaba comprando yenes por sí mismo.

Japón gastó mucho más que Estados Unidos. Bloomberg calculó que la compra japonesa del jueves fue de 8,45 billones de yenes, o unos 52.8 mil millones de dólares. Esa estimación provino de las cuentas del Banco de Japón y de pronósticos de brókeres.

Nadie sabe aún el número real del jueves. El Ministerio de Finanzas de Japón publica los datos de intervención una vez al mes. El informe que cubre el 30 de julio saldrá a fin de agosto.