Aumentan los peajes en rutas clave: cuánto suben tras la oficialización de nuevos cuadros tarifarios para los Corredores Viales Nacionales

A través de la Resolución 248/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad oficializó los nuevos valores para los peajes concesionados a Corredores Viales S.A.. Las tarifas regirán tras su publicación previa en medios y en la web del organismo.

La modificación alcanza los tramos I al X de Corredores Viales S.A. y entrará en vigencia desde el jueves 26 de febrero a las 0 horas.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó este martes los nuevos cuadros tarifarios para los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X , actualmente concesionados a Corredores Viales S.A. , según lo establecido en la Resolución 248/2026 , publicada en el Boletín Oficial.

Las nuevas tarifas alcanzan a la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires – Rosario y Rosario – Córdoba, incluyendo distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12 , entre otras.

La medida lleva la firma del administrador general del organismo, Marcelo Jorge Campoy , y allí se aprobaron los cuadros tarifarios “a ser aplicados a los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X”. Se establece que las nuevas tarifas entrarán en vigencia luego de ser dadas a conocer a los usuarios durante dos días corridos en al menos dos de los principales medios periodísticos de la zona de influencia , de manera previa a su aplicación.

Además, la resolución dispone su publicación por un día en el Boletín Oficial y su difusión a través de la Subgerencia de Atención al Usuario en la página web de la DNV .

De acuerdo al texto, en la mayoría de los tramos I a VII y IX a X, la categoría 1 (vehículos livianos) pasa a tener una tarifa al público de $1.500 , mientras que las categorías superiores escalan hasta $7.500 para la categoría 5 .

Los valores se repiten en distintas estaciones de peaje de los corredores nacionales, entre ellas La Florida, Molle Yaco, Fernández, Cabeza de Buey, Junín (RN 188 y RN 7), Riachuelo, Ituzaingó, Santa Ana, Colonia Victoria, Puente General Belgrano, Venado Tuerto, Sampacho, Larena, Solís, Franck, Devoto, San Vicente, Ceres, Zárate (RN 9), General Lagos, Carcarañá, James Craick, El Dorado, Vasconia, Hinojo, Cañuelas, Uribelarrea, Villa Espil, Vicuña Mackenna, La Paz, Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.

En el Corredor Vial Nacional – Tramo VIII, que incluye las estaciones Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza y Tristán Suárez, los valores varían según horario.

En horario no pico, la categoría 1 tendrá una tarifa al público de $650, mientras que en horario pico ascenderá a $750. Para las categorías más altas, los valores alcanzan hasta $6.500 en no pico y $7.500 en pico, según la categoría correspondiente

La resolución recuerda que el procedimiento se encuadró en el “Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas”, aprobado por el Decreto 1.172/2003, y que se elaboró el correspondiente informe de cierre tras la instancia de participación ciudadana.

Finalmente, la DNV, en su carácter de autoridad de aplicación de los contratos de concesión, sostuvo que la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios permitirá “contar con un escenario con parámetros mínimos de calidad en la prestación del servicio a los usuarios y demás prestaciones contractuales que realiza la empresa concesionaria”.

