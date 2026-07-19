Final del Mundial 2026: cómo funciona el transporte público y dónde habrá servicios suspendidos este domingo

Empresas de colectivos suspendieron los servicios en distintas ciudades para prevenir incidentes durante los festejos por la final del Mundial.

Cómo circulará el transporte público en la final del Mundial.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España obligó a modificar el funcionamiento del transporte público en distintos puntos del país. Con el objetivo de prevenir incidentes durante los festejos, empresas de colectivos suspendieron servicios en varias ciudades, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) algunas líneas dejaron de circular durante la tarde.

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En el AMBA, diversas empresas anunciaron que los colectivos dejarán de prestar servicio alrededor de las 15 , una hora antes del comienzo del partido. Entre ellas se encuentra DOTA , que opera varias líneas en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Si bien algunas compañías anticiparon que los recorridos podrían retomarse durante la noche, otras informaron que la normalización del servicio recién se produciría el lunes, por lo que recomendaron consultar la situación de cada línea antes de viajar.

La medida también alcanzó a otras ciudades. En Bahía Blanca , la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió un cese total de actividades desde las 15 de este domingo luego de los incidentes registrados tras la semifinal frente a Inglaterra, que dejaron unidades vandalizadas y conductores lesionados. Una decisión similar adoptó la UTA de Mar del Plata , donde los festejos de la última semana también terminaron con daños en colectivos, enfrentamientos y personas demoradas.

En Mendoza y San Juan , distintas empresas también dispusieron interrupciones preventivas en los servicios durante el desarrollo del partido y las horas posteriores.

Cómo funcionarán los trenes

A diferencia de los colectivos, Trenes Argentinos mantendrá el cronograma habitual correspondiente a un domingo. Todas las líneas metropolitanas continuarán operando con sus frecuencias normales, por lo que el ferrocarril aparece como una de las principales alternativas para quienes deban trasladarse durante la tarde.

El subte operará con restricciones

La red de subterráneos también mantendrá su horario habitual de domingos. Sin embargo, la Ciudad dispuso el cierre de algunas estaciones cercanas al Obelisco para facilitar el operativo de seguridad.

La estación Carlos Pellegrini, uno de los principales puntos de combinación y acceso al centro porteño, permanecerá cerrada durante los festejos debido a la concentración prevista de hinchas.

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Qué se recomienda a quienes deban viajar

Ante este esquema especial de transporte, las autoridades y las empresas aconsejan:

Consultar el estado de cada línea antes de viajar.

Salir con mayor anticipación por posibles demoras.

Priorizar el uso de trenes y subtes para recorridos largos dentro del AMBA.

Tener en cuenta que varias líneas de colectivos anticiparon que podrían volver a prestar servicio recién el lunes, aunque la reanudación dependerá de cómo evolucione la situación.

La recomendación para los usuarios es mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de cada empresa de transporte, ya que el cronograma podría modificarse en las próximas horas según las novedades que se produzcan.