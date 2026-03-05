Aumentan los peajes en dos accesos clave de CABA: cuánto costará circular desde este fin de semana

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó nuevos cuadros tarifarios tras un pedido de revisión de las concesionarias. Quienes no utilicen TelePASE podrán pagar hasta el doble de la tarifa.

Vialidad Nacional actualizó las tarifas de los peajes en los accesos Norte y Oeste, con fuertes diferencias entre usuarios de TelePASE y pago manual.

La Dirección Nacional de Vialidad oficializó una actualización en las tarifas de los peajes de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires , que comenzará a aplicarse desde este fin de semana. La medida fue formalizada a través de la Resolución 297/2026 , publicada en el Boletín Oficial.

La actualización se produce luego de que quedara suspendido el mecanismo de ajustes mensuales durante 2024 y responde a un pedido de revisión presentado por las empresas concesionarias Autopistas del Sol S.A. , que administra el Acceso Norte , y Grupo Concesionario del Oeste S.A. , a cargo del Acceso Oeste .

Según lo dispuesto por el organismo, el nuevo esquema tarifario contempla un diferencial importante entre quienes utilizan TelePASE y quienes pagan mediante sistemas manuales o electrónicos , con el objetivo de incentivar el uso del sistema automático ante la futura implementación del modelo de peajes sin barreras conocido como free flow .

El director de Vialidad Nacional , Marcelo Campoy , explicó que las nuevas tarifas comenzarán a regir una vez que sean difundidas durante dos días consecutivos en medios de comunicación de la zona de influencia y en soportes digitales o impresos dirigidos a los usuarios.

De esta manera, se prevé que los nuevos valores comiencen a aplicarse durante el fin de semana , tras la publicación correspondiente.

Cuánto costarán los peajes en Acceso Norte

En el Acceso Norte, los valores se aplicarán en estaciones como Debenedetti, Márquez, Tigre, Capitán Juan de San Martín, Camino Real, Buen Ayre, Ruta 202, Belgrano, Ruta 197, Campana y Pilar.

Durante los horarios no pico, el costo para vehículos de categoría 1 con TelePASE será de $497,08, mientras que en hora pico el valor ascenderá a $596,49. Para los vehículos de mayor porte, las tarifas se incrementan de manera progresiva: los de categoría 2 pagarán $994,15 fuera de hora pico y $1.192,99 en hora pico, mientras que los de categoría 3 abonarán $1.988,30 y $2.385,97 respectivamente.

El aumento responde a un pedido de revisión de las concesionarias Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste.

En el caso de los vehículos más grandes, como camiones y transportes pesados, los valores alcanzarán $4.970,74 fuera de hora pico y $5.964,94 en hora pico para la categoría 7, siempre que utilicen el sistema automático de cobro.

Quienes paguen mediante cobro manual o electrónico sin TelePASE, ya sea con tarjeta, QR o billeteras virtuales, podrán afrontar tarifas que prácticamente duplican esos valores, mientras que el pago en efectivo tendrá montos redondeados que también se ubican en niveles similares.

Nuevas tarifas en Acceso Oeste

El nuevo esquema también alcanza al Acceso Oeste, que incluye estaciones como República, Posadas, Dolores Prats, Derqui, Vergara, Santa Rosa, Barcala, Ituzaingó, Martín Fierro, Brandsen, Quintana, Buen Ayre, Malvinas, San Fernando, General Rodríguez, J.J. Castro, Del Rodeo y Luján.

En el Acceso Norte y el Acceso Oeste, los vehículos livianos pagarán hasta $596,49 en hora pico con TelePASE.

En este corredor, los valores serán equivalentes a los del Acceso Norte. Para vehículos livianos con TelePASE, el peaje costará $497,08 fuera de hora pico y $596,49 en horario pico. Las categorías superiores tendrán incrementos escalonados que llevarán las tarifas hasta $4.970,74 y $5.964,94 respectivamente para la categoría 7.

Al igual que en el Acceso Norte, los usuarios que no utilicen el sistema automático de cobro podrán enfrentar tarifas que llegan hasta el doble del valor, dependiendo del método de pago utilizado.

Desde Vialidad Nacional señalaron que el nuevo esquema busca incentivar la adopción de TelePASE y preparar la transición hacia el sistema de peaje sin barreras, que permitirá circular sin detenerse en las estaciones de cobro.