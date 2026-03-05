Oficial: designan a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

El Gobierno nacional formalizó el cambio mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires asumirá desde este jueves y tomó licencia sin goce de sueldo en el Ministerio Público Fiscal porteño.

El Gobierno oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia , luego de la renuncia presentada por Mariano Cúneo Libarona . La decisión fue formalizada a través del Decreto 133/2026 , publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei .

La norma establece que se acepta la renuncia de Cúneo Libarona a partir del 4 de marzo de 2026 y, en el mismo acto, se designa a Mahiques -quien asumirá formalmente este mediodía- en el cargo desde el 5 de marzo , al frente del Ministerio de Justicia .

En el decreto, el Ejecutivo también expresó un reconocimiento al funcionario saliente y agradeció “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo” durante su gestión.

Cúneo Libarona había asumido al inicio del gobierno de Javier Milei y permaneció en el cargo durante poco más de dos años. Tras su salida, el Presidente confirmó que el reemplazo sería Juan Bautista Mahiques , quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires .

El nuevo ministro tendrá a su cargo la conducción política y administrativa del Ministerio de Justicia , con interlocución directa con el Poder Judicial , el Consejo de la Magistratura y el Congreso de la Nación .

La llegada de Mahiques al gabinete se concretó luego de una propuesta impulsada desde la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.

Licencia en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad

Para asumir en el Gobierno nacional, Mahiques no presentó su renuncia como fiscal general porteño, sino que solicitó una licencia extraordinaria sin goce de haberes en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La dispensa rige desde el 5 de marzo y por tiempo indeterminado, mientras dure su desempeño como ministro o hasta que finalice su mandato constitucional como jefe de los fiscales porteños.

Mahiques había sido designado en ese cargo en 2019, luego de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobara su pliego con 43 votos a favor y 11 en contra, tras la propuesta del entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. El mandato en esa función es de siete años.

mahiques.jpg Radio Mitre

Quién lo reemplazará en la Ciudad

Ante su salida temporal, el jefe de Gobierno Jorge Macri resolvió que el reemplazo interino al frente del organismo sea Javier Martín López Zavaleta, actual fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional.

López Zavaleta es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabaja en el Poder Judicial porteño desde 1999. A lo largo de su carrera se desempeñó como fiscal en áreas como violencia de género, delitos informáticos e investigaciones complejas, además de haber ocupado cargos de gestión dentro de la Fiscalía General.

Con 27 años de trayectoria en el sistema judicial, también se desempeña como docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública, organismo encargado de la formación de la Policía de la Ciudad y los Bomberos.