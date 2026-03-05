Represas de Santa Cruz: confirman el reinicio de las obras tras la firma de la Adenda 12 + Seguir en









Luego de dos años y medio de parálisis, el acuerdo entre Nación, ENARSA y la UTE Gezhouba habilita la continuidad del proyecto hidroeléctrico. Los primeros 150 trabajadores ya iniciaron los exámenes médicos para reincorporarse a las tareas.

El acuerdo permite el reinicio de las obras en las represas del río Santa Cruz tras 30 meses de parálisis e inicia la reincorporación de trabajadores.

En una jornada decisiva para el sector energético y la economía de la Patagonia, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó la firma de la Adenda N.º 12, el instrumento legal y financiero que permite destrabar el proyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz. El acuerdo fue sellado anoche en el edificio de ENARSA, tras una extensa reunión que involucró a autoridades del Gobierno Nacional y representantes de la firma china Gezhouba.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con esta rúbrica, el complejo que integran las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sale del estado de parálisis en el que se encontraba desde hace 30 meses. La continuidad de los trabajos es considerada clave por la administración provincial para dinamizar la actividad económica y fortalecer la matriz de generación eléctrica nacional.

El fin de una parálisis de 30 meses El mandatario provincial no ocultó la complejidad de las negociaciones que precedieron al acuerdo. “Hoy podemos reafirmar con claridad que las represas continúan. Llegar a este punto costó mucho trabajo y muchísimas reuniones”, expresó Vidal al término del encuentro.

El gobernador recordó que la obra estuvo detenida durante dos años y medio, una situación heredada de la gestión anterior que mantenía en vilo el futuro del proyecto estratégico. “Hoy empezamos a revertir esa situación”, afirmó, subrayando que la reactivación busca poner fin a un ciclo de incertidumbre para la obra civil más grande que se ejecuta actualmente en territorio argentino.

image Impacto laboral y reactivación económica Uno de los puntos más urgentes de la Adenda 12 es la reincorporación de personal. Vidal informó que ya se ha iniciado el proceso de contratación: 150 trabajadores se encuentran realizando las revisiones médicas pertinentes para sumarse a los obradores en los próximos días. Este movimiento inicial marca el comienzo de una etapa que promete un fuerte impacto en el mercado laboral santacruceño: Generación de empleo genuino: Se prevé que la reactivación absorba de manera escalonada a los trabajadores que habían sido desvinculados o suspendidos.

Movimiento económico regional: La inyección de recursos y la logística asociada a las represas impactarán directamente en el comercio y los servicios de las localidades cercanas.

Soberanía energética: Una vez finalizadas, las represas aportarán una capacidad instalada fundamental para reducir la dependencia de combustibles fósiles en la generación eléctrica. Un llamado al compromiso operativo Pese al optimismo por el reinicio, el gobernador hizo hincapié en la necesidad de cumplir con los nuevos plazos y condiciones establecidos en la adenda. “A quienes van a ser parte de la continuidad de este proyecto les pido responsabilidad y compromiso. Tenemos la oportunidad de demostrar que cuando hay decisión y trabajo, las obras importantes se pueden terminar”, concluyó el mandatario. La firma del acuerdo con Gezhouba —socio mayoritario de la Unión Transitoria de Empresas (UTE)— garantiza la continuidad del financiamiento proveniente de bancos chinos, elemento que resultaba crítico para evitar la rescisión de los contratos y el abandono definitivo de los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz.

Temas Santa Cruz