Cambio en la UIA: el economista Diego Coatz dejó la dirección ejecutiva tras 20 años en la central fabril

El directivo estuvo dos décadas en la entidad y fue el economista referente de la misma. Estuvo al frente del CEU, el centro de estudios que sigue los pormenores del sector fabril.

Diego Coatz , el economista que a lo largo de dos décadas estuvo vinculado a la Unión Industrial Argentina (UIA) y era su voz técnica autorizada , dejó su cargo como Director Ejecutivo de la entidad .

"Hoy cierro una etapa muy importante en la UIA. Fueron 20 años muy intensos y ricos en lo personal y lo profesional" , expresó Coatz en una nota en la que confirmó un dato que se conocía hace unos días .

En ese texto señaló que seguirá su actividad "siempre con la pasión de poner a la industria y la producción en el centro de la conversación pública porque Argentina es, fue y tiene que ser un país industrial" .

"Me llevo el orgullo de haber contribuido a formar un par de generaciones de cuadros técnicos con vocación industrial, y de haber basado nuestro trabajo en información rigurosa, diagnóstico claro y propuestas concretas" , agregó el economista, quien sostuvo que va a encarar "nuevos proyectos que siempre me tendrán, de una forma u otra, ligado a la agenda industrial y de desarrollo" .

El directivo va a ser reemplazado por Laura Bermúdez , mano derecha del presidente Martín Rappallini .

Otros cambios en las entidades

Además de Coatz, para fin de mes también se espera que deje su cargo como presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) Jaime Campos. El directivo estuvo al frente de esa entidad por 16 años.

En tanto, en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) asumirá como nuevo director ejecutivo el economista y exdiputado del PRO Luciano Laspina, quien reemplazará a Gala Díaz Langou.