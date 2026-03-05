Wolf Alice llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









El cuarteto británico anuncia su primera gira sudamericana, marcando un nuevo capítulo en su expansión global.

Wolf Alice llega al C Art Media.

En el marco de la gira mundial de The Clearing, su cuarto álbum de estudio, Wolf Alice llega por primera vez a la Argentina. El 25 de mayo, C Art Media será el escenario de un show que combina sensibilidad, fuerza y la ambición artística característica del cuarteto británico.

Tras una intensa gira por el Reino Unido y Europa, y recientes presentaciones en Australia y Nueva Zelanda, Wolf Alice anuncia ahora su primera gira sudamericana, marcando un nuevo capítulo en su expansión global. En vivo, la banda trasciende cualquier etiqueta: con shows agotados alrededor del mundo y participaciones en festivales como Glastonbury y Radio 1’s Big Weekend, su propuesta combina potencia, emoción y una conexión visceral con el público.

La presentación en Buenos Aires promete ser una experiencia intensa y conmovedora: una noche donde la delicadeza y la energía cruda convivirán, donde las nuevas canciones dialogarán con los clásicos que marcaron su trayectoria, y donde el público argentino será parte de un momento clave en la historia de una banda que no deja de evolucionar.

Cómo y dónde comprar las entradas para Wolf Alice en Argentina Las entradas para el show de Wolf Alice en el C Art Media salen a la venta a partir de hoy 5 de marzo a las 14hs a través de Passline.

image Desde su irrupción en 2013, el cuarteto del norte de Londres se convirtió en una de las fuerzas más creativas y emocionalmente intensas del rock alternativo contemporáneo. Con My Love Is Cool (2015) y el himno generacional “Moaning Lisa Smile”, nominado al Grammy, Wolf Alice capturó esa mezcla de euforia y vulnerabilidad que definió a una generación. El aclamado Visions Of A Life (2018) les valió el prestigioso Mercury Music Prize y consolidó su ascenso, mientras que Blue Weekend (2022) debutó en el número 1 del Reino Unido y les otorgó el BRIT Award a Mejor Grupo.

Ahora, con The Clearing, Wolf Alice inaugura una nueva etapa artística. Escrito en Seven Sisters, al norte de Londres, y grabado en Los Ángeles junto al productor ganador del Grammy Greg Kurstin, el disco encuentra a la banda en su punto más alto de madurez creativa. Ambicioso, emocional y seguro de sí mismo, The Clearing es un trabajo que mira al pasado sin nostalgia y al futuro sin miedo. Un álbum de pop/rock clásico con guiños a los años 70, pero profundamente anclado en el presente. Al frente de esta transformación artística se encuentra Ellie Rowsell, sin duda la figura central y magnética del grupo. Con una presencia escénica hipnótica y una voz capaz de oscilar entre la fragilidad y la furia en cuestión de segundos, Rowsell se consolidó como una de las grandes frontwomen del rock británico actual. Su pluma afilada y sensible es el corazón narrativo de la banda, y en The Clearing alcanza una profundidad y seguridad que marcan un nuevo hito en su carrera.

