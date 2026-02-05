SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de febrero 2026 - 21:51

Belgrano: cayó un árbol sobre dos colectivos y provocó un choque entre ambas unidades

Un árbol cayó sobre dos colectivos de las líneas 60 y 29 en Barrancas de Belgrano. Hubo tres personas asistidas y el tránsito tuvo que ser cortado.

El choque obligó a frenar el tránsito en las Barrancas de Belgrano.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Virrey Vértiz y la calle Sucre, en la zona de Barrancas de Belgrano, a metros del Barrio Chino, un sector con fuerte circulación de peatones y turismo.

Según el parte oficial, el siniestro involucró a un colectivo de la línea 60 y a otro de la línea 29. Al lugar arribaron siete móviles del SAME y, pese a la cantidad de pasajeros que viajaban en ambas unidades, solo tres personas necesitaron atención médica, todas mujeres mayores de edad.

Cómo se produjo la caída del árbol en Belgrano

En las imágenes registradas por testigos se observa que dos árboles de gran tamaño cayeron sobre la avenida: uno impactó directamente sobre el colectivo 60, lo que provocó un aplastamiento leve del techo, mientras que el segundo quedó entre ambos vehículos. En tanto, el colectivo 29 sufrió roturas en la parte superior del frente.

Vecinos que presenciaron el episodio describieron el momento del impacto como un estruendo y aseguraron: “Fue como una explosión”. Ambos árboles, de acuerdo con lo que se pudo constatar en el lugar, fueron arrancados de raíz, en una jornada con lluvias y poco viento.

El hecho obligó a interrumpir el tránsito sobre la avenida Vértiz, a la altura de la estación Belgrano C del ramal Mitre–Tigre, mientras personal de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que trabajar con maquinaria para retirar los árboles y despejar la calzada.

