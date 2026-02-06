Paro de colectivos en el AMBA: hasta cuándo dura y cuáles son las alternativas

La medida de fuerza alcanza a más de 20 líneas de colectivos en el AMBA.

Un nuevo paro de colectivos comenzó a regir desde la medianoche de este viernes 6 de febrero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y afecta a miles de usuarios que dependen de este transporte público.

La medida de fuerza, anunciada durante la jornada de ayer, se enmarca en un conflicto salarial que involucra a varias empresas del sector, y el cese de actividades impacta en más de 20 líneas operadas por las firmas Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA), Empresa 216, San Juan Bautista y El Nuevo Halcón .

Según informaron los delegados gremiales, la decisión fue tomada luego de que no se acreditaran los salarios ni los viáticos correspondientes . A continuación, conocé los detalles.

El conflicto se da en un contexto de tensión acumulada en el sector del transporte. A fines de enero la Unión Tranviarios Automotor ( UTA ) y las compañías llegaron a un acuerdo paritario para el AMBA, que contempla un aumento del 4% en tres tramos ( 1,4% en el primer mes del año, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo), los choferes advierten que el problema no es el porcentaje acordado sino el incumplimiento en el abono efectivo de los sueldos.

“ No depositaron sueldos ni viáticos, por lo que a partir de las 0 horas del día 6 se realizará abstención de tareas . El cuerpo de delegados no planea tomar otras medidas, el derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma se ve vulnerado una vez más”, informaron de MOGSM.

Los conductores de Empresa 216 advirtieron, por su parte, que paralizarán los servicios en su totalidad si antes de las 18 horas “no se encuentre acreditada la totalidad de nuestro salario”. Actualmente, solo cuatro de las nueve líneas de la firma están de paro.

colectivo

Paro de colectivos: líneas alternativas para viajar este viernes 6 de febrero

El paro afecta recorridos clave del norte y sur del AMBA, así como conexiones con la Ciudad de Buenos Aires, por lo que miles de usuarios se ven obligados a buscar opciones para trasladarse. Entre las líneas que no prestan servicio este viernes se encuentran:

Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM): 333, 407, 437 y 707.

333, 407, 437 y 707. Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA): 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. Empresa 216: 236, 166 (ramal Haedo), 634, 504 Merlo y 504 Ituzaingó (con acatamiento parcial).

236, 166 (ramal Haedo), 634, 504 Merlo y 504 Ituzaingó (con acatamiento parcial). San Juan Bautista: 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513. El Nuevo Halcón: 148 y 22.

Ante esta medida, las principales alternativas para los pasajeros son el uso de líneas que continúan funcionando en zonas cercanas, el subte y los trenes, que operan con normalidad después la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno; además de vehículos particulares y servicios de aplicaciones de transporte, aunque tienen una demanda mayor a la habitual.

Desde los gremios recomendaron a los usuarios verificar el estado de cada línea antes de salir y estar atentos a eventuales novedades, ya que el servicio podría normalizarse de manera progresiva si se acredita el pago de los salarios.