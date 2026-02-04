Un chofer se agarró a trompadas con un pasajero mientras el colectivo estaba en movimiento + Seguir en









El hecho, que se viralizó en las últimas horas, muestra que el colectivo circuló sin conductor, cruzó semáforos en rojo y realizó maniobras erráticas que pusieron en riesgo la vida de peatones y otros automovilistas.

Un chofer se agarró a trompadas con un pasajero mientras el colectivo estaba en movimiento.

Un incidente de gravedad ocurrió en un colectivo de la línea 113, que realiza el trayecto entre Barrancas de Belgrano y San Justo, cuando en medio de una discusión que escaló rápidamente a la violencia física, el conductor abandonó el volante para pelearse con un pasajero mientras el vehículo seguía en movimiento.

El hecho ocurrió el domingo 25 de enero, pero se viralizó a partir de un video en las últimas horas. Según se puede ver, muestra que el colectivo circuló sin conductor, cruzó semáforos en rojo y realizó maniobras erráticas que pusieron en riesgo la vida de peatones y otros automovilistas. Todo sucedió pasadas las 23 en el cruce de Avenida Rivadavia y Naza, en el barrio porteño de Flores.

En las imágenes se observa cómo el chofer, en un momento de extrema tensión, abandonó el volante y comenzó a golpearse con el pasajero, mientras la unidad seguía avanzando por la calle sin nadie al mando.

video colectivero trompadas Ante el pánico, un pasajero terminó saltando del vehículo en movimiento, queriendo escapar del peligro antes de que el colectivo se detuviera por completo. Horas después, ya en la madrugada del 26 de enero, personal de la Policía de la Ciudad intervino en el cruce de Rivadavia y Nazca tras recibir el aviso de transeúntes por la pelea entre el chofer y el pasajero.

El accionar de la empresa de transporte y la defensa del chofer Luego de la difusión de los videos, la empresa de transporte actuó con rapidez y determinó el despido inmediato e irrevocable del chofer. El conductor ya había presentado episodios de comportamiento agresivo durante su tiempo de servicio.

Además, en un audio dirigido a sus compañeros, intentó justificar su accionar: “Me defendí, la medida es injusta”, afirmó. Así, el chofer aseguró que se defendió ante una actitud amenazante y disturbios previos del pasajero. Por su parte, el pasajero denunció haber sido golpeado por el conductor y presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol.

