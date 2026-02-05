Caballito: un colectivero se quedó dormido y chocó contra tres autos + Seguir en









El incidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana sobre Donato Álvarez al 500. El video.

La unidad circulaba con un grupo de pasajeros a bordo y terminó con importantes daños materiales, sin embargo, no se registraron heridos.

Un violento choque ocurrió en la Avenida Donato Álvarez al 500, en el barrio de Caballito, cuando un colectivo de la línea 76 perdió el control e impactó de lleno contra un contenedor de basura y tres vehículos que se encontraban estacionados, alrededor de las 5 de la mañana de este jueves. Toda la secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad en la zona.

Según informaron fuentes policiales, el conductor perdió el control y avanzó sin frenar, chocando un Citroën Picasso, un Chevrolet Celta y un Peugeot 307. La unidad circulaba con un grupo de pasajeros a bordo y terminó con importantes daños materiales, sin embargo, no se registraron heridos.

Videos registrados por la cámara de seguridad Las cámaras de seguridad de la zona pudieron registrar el momento exacto del choque.

choque caballito video 1 Video registrado por cámara de seguridad. choque caballito video 2 Video registrado por cámara de seguridad. El testimonio del chofer del colectivo De forma inmediata, personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad encontró al chofer, quien admitió: “Me quedé dormido al volante”. La declaración orientó la investigación hacia la acción del conductor como posible causa, aunque no se descartaron otras hipótesis vinculadas a fallas mecánicas. Por precaución, el SAME se presentó en la escena para asistirlo, de todos modos, el conductor rechazó la atención médica y aseguró que no estaba lesionado.

No obstante, no hubo otros involucrados, ya que los autos chocados estaban vacíos. La policía se mantuvo en el lugar hasta la llegada de los propietarios de los autos dañados. El operativo incluyó el resguardo de la zona y la toma de testimonios.

