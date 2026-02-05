Habló el chofer de colectivo que se peleó con un pasajero y casi causa una tragedia: "Me quedé sin nada"

Se trata de Nicolás, quien peleó con un pasajero con el bondi en movimiento. Aseguró que la unidad ya presentaba problemas técnicos y que la empresa lo desvinculó sin posibilidad de una indemnización o abogado.

Nicolás peleó con el bondi en movimiento y fue desvinculado de la empresa después de 15 años en servicio.

El chofer de la línea 113 involucrado en una pelea con un pasajero, a bordo de un colectivo que circuló varios metros sin conductor, rompió el silencio. En diálogo con C5N, Nicolás dio su versión de los hechos registrados en videos virales, que llevaron a su despido y sobre lo que sostuvo: "Me quedé sin nada".

El episodio ocurrió mientras el colectivo realizaba el recorrido entre Barrancas de Belgrano y San Justo. Mientras el colectivo continuaba en movimiento, el conductor descendió del asiento para enfrentarse físicamente con un pasajero. La unidad cruzó semáforos en rojo y realizó otras maniobras erráticas que pudieron terminar en tragedia.

Nicolás trabajó durante 15 años en la compañía y negó ser alguien agresivo: “ Jamás tuve un comportamiento similar. Ese día se me subió el diablo ”, sostuvo y explicó que todo comenzó por una falla mecánica.

Ante este problema, Nicolás optó por la posibilidad de interrumpir el servicio y que los pasajeros descendieran: “Les propongo bajar porque si no iba a tener que cortar el servicio”, indicó. Sin embargo, afirmó que uno de ellos, a quien describió como alcoholizado, lo hostigó varias cuadras.

“Estuvo hasta Flores hostigándome. Yo solo, tenía miedo, no encontré ningún patrullero”, aseguró a la vez que contempló su responsabilidad: “Reconozco el error que cometí de no llegar a poner el freno de mano. Intenté ponerlo pero fue tanto el miedo, la presión, el hostigamiento. El miedo me paralizó. No pasó nada de milagro”.

"Me echaron sin pagarme nada".

"Reconozco el error".

"Esto fue culpa del colectivo que me venía fallando la batería".



El chofer también apuntó contra la empresa y las condiciones laborales: “Me echaron sin pagarme nada. Me quedé sin obra social. No tuve ni un abogado de la empresa, nadie me defendió. Ni un delegado apareció”.

En ese marco, planteó una crítica más amplia sobre el rol de los conductores: “Yo soy un profesional, pero no soy seguridad ni médico. En el colectivo, con un sueldo de $800.000, tenemos que ser seguridad, médico, tenemos que saber todo”, sostuvo.

“Yo doy la cara. No maté a nadie. Podría haber pasado, pero no pasó. Tengo una familia atrás, tengo un hijo con discapacidad y los medicamentos me salen $400.000. ¿Qué voy a hacer ahora?”, reflexionó al finalizar su testimonio.

