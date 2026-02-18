Aumento del transporte: el Gobierno actualizó las tarifas de colectivos nacionales y vuelve a subir el boleto

A través de la Resolución 11/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó nuevos cuadros tarifarios para los servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional. Las subas rigen desde la publicación y contemplan otra actualización desde el 16 de marzo.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía oficializó este miércoles una actualización de los cuadros tarifarios del transporte público automotor urbano y suburbano de jurisdicción nacional , mediante la Resolución 11/2026.

La norma aprueba los nuevos valores que reemplazan a los fijados por la Resolución 1017/2022 y establece que regirán desde su publicación en el Boletín Oficial, con una segunda etapa prevista a partir del 16 de marzo de 2026.

Según el anexo publicado, para las líneas categorizadas como “Suburbanas Grupo I (SGI)” , el boleto mínimo (0-3 km) pasa a $650 con SUBE nominalizada y $1.033,50 sin nominar .

En tanto, para las líneas “Suburbanas Grupo II (SGII)” , se fija una tarifa terminal de $216,24 y una base pasajero/km de $33,03 , con un boleto mínimo de $855,17 (y $1.359,72 para SUBE sin nominar).

La resolución aclara que estos valores corresponden a montos máximos proyectados, que pueden fluctuar en menos .

Nueva actualización desde el 16 de marzo

El esquema contempla un segundo tramo de actualización a partir del 16 de marzo de 2026. En el caso de las líneas SGI, el tramo 0-3 km ascenderá a $700 con SUBE nominalizada y $1.113 sin nominar. Para SGII, el boleto mínimo se ubicará en $920,96 (y $1.464,33 sin nominar).

Además, se mantiene: el descuento del 55% para usuarios con atributo social; las ventajas tarifarias del Sistema de Boleto Integrado; la posibilidad de aplicar recargos de hasta 25% en servicios expresos y hasta 75% en expresos por autopista, según lo previsto en el anexo.

En los considerandos, la Secretaría de Transporte señala que la actualización responde a acuerdos de recomposición salarial alcanzados por el sector; incrementos en insumos y servicios, incluyendo gasoil, seguros, material rodante y repuestos; y a la necesidad de mantener la ecuación económico-financiera del sistema para sostener la calidad y eficiencia del servicio.

También se menciona el contexto del DNU 70/2023 y la existencia de “considerables desequilibrios en las tarifas”, así como planteos de cámaras empresariales que reclamaron coordinación tarifaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La resolución establece que los cuadros podrán ajustarse conforme el mecanismo previsto en la normativa vigente y que entran en vigencia desde su publicación oficial.