Australia subió la tasa por el impacto de la guerra en Medio Oriente e inauguró una semana caliente para los bancos centrales + Seguir en









El banco advirtió que "el conflicto en Oriente Medio ha provocado un fuerte aumento de los precios del combustible". Esta semana tomarán la decisión no solo la Fed, sino el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra.

Este martes comenzará la reunión de política monetaria de la Fed. Depositphotos

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) inauguró este martes una semana clave para los banco centrales a nivel mundial al elevar su tasa de referencia en 25 puntos básicos, llevándola al 4,1%. La decisión revirtió dos de los tres recortes ejecutados el año pasado y llevó a los intereses a su nivel más alto en 10 meses, producto de la guerra en Medio Oriente.

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La entidad justificó la medida en la necesidad de contener presiones inflacionarias que permanecen por encima del rango objetivo del 2% al 3%, en un mercado laboral que, según el directorio, aún se mantiene en plena tensión.

Sin embargo, el margen de la votación, con cinco miembros a favor y cuatro en contra, constituyó la decisión más reñida desde que el RBA comenzó a publicar los resultados individuales.

En su comunicado, la junta advirtió que "el conflicto en Oriente Medio ha provocado un fuerte aumento de los precios del combustible" y que, de sostenerse, este factor "contribuirá a la inflación".

Asimismo, señaló que los indicadores de corto plazo de expectativas inflacionarias ya acusan una suba, y que "los riesgos se han inclinado aún más al alza".

petroleo La disparada en los precios del petróleo están haciendo estragos en todo el mundo. Depositphotos Semana clave para los bancos centrales La decisió del banco central australiano marcó el puntapié inicial para una semana clave, ya que la escalada bélica en Medio Oriente y el repunte del precio del crudo ponen a prueba a las principales autoridades monetarias del mundo. Este martes comenzará la reunión de política monetaria de la Fed, con su decisión haciéndose pública el miércoles. Si bien el consenso del mercado es que no habrá recortes de tasas este mes, cobrarán relevancia las proyecciones de inflación de los miembros del organismo y las declaraciones de su titular, Jerome Powell. A su vez, el jueves también se conocerán las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) y su contraparte de Inglaterra. En ambos casos también se espera que opten por mantener sus tasas sin cambios.