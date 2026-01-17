Auto, avión o micro: la mejor opción económica para viajar estas vacaciones + Seguir en









La necesidad e ir a la playa en verano se ve obstruida por los costos del traslado que varían según el medio de transporte elegido.

Autpo, avión o micro: la mejor opción para ir de vacaciones en verano 2026. Freepik

Las vacaciones de verano llegaron y con ellas, la necesidad de viajar a destinos turísticos como Mar del Plata. Mientras los precios de alquileres en la Ciudad Feliz registraron un aumento moderado del 25% respecto al año anterior, los costos de traslado adquirieron un peso determinante en el presupuesto de los viajeros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La elección del medio de transporte puede marcar una diferencia en los gastos totales, especialmente cuando se viaja en familia o en pareja.

Los precios de los alquileres en Mar del Plata subieron en proporciones menores a la inflación interanual, lo que ofrece un alivio para los turistas. Sin embargo, el rubro traslados ganó relevancia en la planificación de las vacaciones, ya que los costos varían considerablemente según el medio de transporte elegido. Un relevamiento de los precios de cada opción, comparando auto, micro, tren y avión para diferentes grupos de viajeros.

Mar del Plata Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata en estas vacaciones por auto, avión o micro Los costos de traslado a Mar del Plata difieren según la cantidad de pasajeros y el medio de transporte. Para un viajero individual, el tren en Primera resulta la opción más económica, con un precio de $76.000 por ida y vuelta.

Le siguen los micros más económicos, con tarifas de $88.000, y el Pullman, que alcanza los $90.000. Un servicio de micro más cómodo asciende a $123.000.

En tanto, viajar en auto cuesta $128.000, incluyendo nafta y peajes. La opción más cara para una persona es el avión, con un valor de $286.000. Viaje en auto, la mejor opción Cuando dos personas viajan juntas, el auto es la alternativa más conveniente. El costo del viaje en auto se mantiene en $128.000, mientras que el tren en Primera sube a $152.000 y el micro más económico llega a $176.000. El Pullman ronda los $180.000 para dos pasajeros, lo que lo ubica por encima del auto. En cambio, el avión sigue siendo la opción más costosa, con un precio de $572.000 para dos personas. Para una familia tipo, una pareja con dos hijos, el auto se consolida como la mejor opción económica. El costo de $128.000 por tramo se traduce en un gasto total inferior a los $350.000 que exige el micro más económico, los $304.000 del tren en Primera o los $360.000 del Pullman. Los micros de mayor confort oscilan entre $492.000 y $640.000, mientras que el avión alcanza un monto prohibitivo de $1.144.000.