Vacaciones en Brasil: qué bancos y billeteras permiten pagar con Pix y por qué conviene usarlo

El boom de argentinos que eligen Brasil para vacacionar aceleró el uso de Pix como medio de pago cotidiano. Con cada vez más bancos y billeteras locales habilitando la operatoria, pagar con QR en el país vecino se volvió una alternativa simple, segura y eficiente frente al efectivo y las tarjetas.

Pix se consolidó como el medio de pago más utilizado en Brasil y gana terreno entre los turistas argentinos.

Las vacaciones en Brasil están en el radar de miles de argentinos que ya viajaron o planean hacerlo en los próximos días. La cercanía, los precios relativos y la conectividad aérea explican buena parte del boom turístico, pero en el día a día hay otro factor que cambió por completo la experiencia de viaje: la forma de pagar.

En playas, restaurantes, hoteles y comercios de todo tipo, Pix se convirtió en el medio de pago dominante y desplazó al efectivo y, en muchos casos, a las tarjetas. Para los argentinos, su expansión a través de bancos y billeteras locales suma comodidad, seguridad y un control más claro del gasto, algo clave en un contexto donde cada consumo cuenta.

Pix es el sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central do Brasil, que permite realizar pagos y transferencias en segundos, las 24 horas del día, mediante códigos QR o claves. Hoy es el estándar de pagos en Brasil, con aceptación prácticamente universal, desde grandes cadenas hasta pequeños comercios y servicios turísticos.

Bancos argentinos que ya permiten pagar con Pix en Brasil La adopción de Pix por parte de bancos argentinos avanzó con fuerza en el arranque de 2026, apuntando especialmente al turismo.

Banco Macro se sumó a la posibilidad de pagar con Pix en Brasil a través de sus canales digitales y de MODO, ampliando las alternativas para clientes que viajan al exterior durante la temporada alta. “En Banco Macro buscamos constantemente soluciones que simplifiquen el día a día de nuestros clientes y con la integración de PIX a través de Modo , estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, indicó Guillermo Jejcic , Gerente de Banca Individuos de Macro.

Banco Credicoop habilitó pagos con Pix desde la App Banca Credicoop. La operatoria permite pagar sin efectivo ni tarjetas físicas, con débito directo desde la caja de ahorro en dólares y visualización previa de la cotización aplicada, sin costos adicionales por el servicio. Con esta incorporación, la entidad amplía las alternativas de pago digital para sus asociados, acompañando las nuevas formas de consumo y facilitando la experiencia de quienes viajan o realizan compras en Brasil, manteniendo la operatoria integrada en un solo canal.

Banco Galicia también incorporó pagos con Pix en Brasil, permitiendo operar con QR desde el celular y sin necesidad de manejar efectivo, en línea con la creciente digitalización de los medios de pago. "Con esta funcionalidad buscamos facitar la experiencia de pago de nuestros clientes cuando viajan al exterior, ofreciendo una solución simple, integrada y alineada con los medios de pago más utizados en cada destino.", destacó Pedro Piñeiroa, Gerente de Medios de Pagos en Galicia.

Banco Supervielle habilitó el pago directo con Pix desde su app, permitiendo abonar consumos en Brasil escaneando el QR del comercio. El débito se realiza desde la caja de ahorro en dólares y, antes de confirmar, el cliente visualiza el monto en reales y su equivalente en dólares, lo que aporta transparencia y control. La funcionalidad también está disponible a través de MODO. Fintech y billeteras que también permiten pagar con Pix Además de los bancos tradicionales, varias fintech y billeteras digitales usadas por argentinos ofrecen pagos con Pix y ganan terreno entre quienes viajan a Brasil:

Cocos ofrece pagos con QR Pix en comercios brasileños, sin necesidad de abrir cuentas en el exterior. Según indicaron desde la fintech a Ámbito, el uso de Pix en Cocos mostró un fuerte salto en el último año: desde diciembre a hoy se registraron pagos por más de u$s24 millones , con 50.000 usuarios y 762.000 transacciones realizadas desde la app. Los destinos con mayor volumen de operaciones fueron Río de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Itapema e Itajaí , lo que confirma la fuerte concentración del turismo argentino en esas ciudades.

Lemon se sumó a los pagos con Pix, facilitando consumos en comercios brasileños desde el celular y sin depender de tarjetas físicas.

se sumó a los pagos con Pix, facilitando consumos en comercios brasileños desde el celular y sin depender de tarjetas físicas. Ualá permite pagar con Pix desde su app, mostrando el monto en reales y el tipo de cambio antes de confirmar la operación.

permite pagar con Pix desde su app, mostrando el monto en reales y el tipo de cambio antes de confirmar la operación. Belo habilitó pagos Pix desde la app, con conversión automática y visualización previa del monto final.

Astropay permite operar con Pix en Brasil a través de su billetera digital, una opción extendida entre viajeros frecuentes. Por qué Pix se volvió clave para las vacaciones El uso de Pix ofrece ventajas concretas frente al efectivo o las tarjetas internacionales: Pagos inmediatos: la acreditación es en segundos.

Más seguridad: reduce el uso de efectivo y los riesgos asociados.

Transparencia: el monto final se ve antes de confirmar la operación.

Alta aceptación: Pix está presente en prácticamente todo Brasil.

Menos fricción: no requiere cuentas bancarias locales ni múltiples apps. Cómo se paga con Pix en Brasil La operatoria es simple y similar al uso de QR en Argentina: El comercio exhibe un QR Pix .

El usuario abre la app bancaria o billetera habilitada.

Escanea el código, revisa el monto en reales y confirma.

El pago se acredita de forma inmediata. En síntesis, en un contexto de fuerte presencia de turistas argentinos, Pix dejó de ser una novedad para transformarse en una herramienta central para las vacaciones en Brasil. Con bancos y fintechs que ya lo integraron a sus aplicaciones, pagar en el país vecino es hoy más simple, seguro y eficiente, y se convirtió en un aliado clave para disfrutar el viaje sin sobresaltos.