Veranear en Mendoza: cuánto cuesta, qué se alquila y por qué no es uno de los destinos más caros del país

Con precios competitivos, alta demanda y propuestas en bodegas, naturaleza, montaña y agua esta provincia capta la atención de los turistas para ir de vacaciones.

Vinos, bodegas, montañas, agua y naturaleza son el resumen de los atractivos que reúne Mendoza y que atraen a quienes eligen vacacionar en esta provincia

Mendoza encara el verano 2026 con un escenario que combina precios competitivos, una demanda sostenida y una oferta turística cada vez más diversificada. Sin playas, pero con montaña, vino, naturaleza y una agenda de eventos en expansión, la provincia de Cuyo se posiciona como una de las alternativas más atractivas para quienes priorizan experiencias, descanso y control del gasto.

Un informe elaborado por la consultora Focus Market ubicó a Mendoza como el destino nacional más económico dentro del top 5 de los lugares preferidos por los argentinos para vacacionar, tanto a nivel local como internacional. El estudio, analizó costos de aéreos y alojamiento en hoteles tres estrellas, con una estadía de 14 noches para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores.

Este verano fue el primer año en que Mendoza fue incluida en el relevamiento. El resultado mostró un costo total de $3.610.467 para organizar un viaje familiar, el valor más bajo del ranking. En comparación, el mismo paquete turístico para Bariloche alcanzó los $7.693.084, mientras que Mar del Plata arrojó un estimado de $5.121.156.

Desde el Ente Mendoza Turismo (Emetur), su titular Gabriela Testa remarcó la relevancia del informe. “Es muy importante que un estudio independiente y de carácter nacional demuestre que Mendoza es un destino turístico que puede disfrutarse durante todo el año y que ratifique que la provincia ofrece precios muy competitivos, tanto en lo económico como en la calidad de las prestaciones”, sostuvo.

Además, destacó el rol del sector empresario, que ajustó tarifas a la nueva realidad macroeconómica, y la decisión provincial de reducir la alícuota de Ingresos Brutos para alojamientos y gastronomía durante el año en curso.

Tirolesa en San Rafael, uno de los lugares más elegidos para este año

Precios y alquileres

La competitividad en precios se refleja también en el comportamiento de la demanda. Según el informe, los destinos más buscados por los argentinos al planificar vacaciones son la Costa Atlántica, la Patagonia y la región de Cuyo. Dentro de esta última, se destacan Mendoza, San Rafael y Uspallata, que concentran un volumen creciente de consultas.

De acuerdo con el director de Focus Market, Damián Di Pace, el verano 2026 muestra un cambio claro en las decisiones de consumo turístico.

Señaló: “Observamos un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana. En un contexto de mayor cautela en el gasto, los hogares priorizan experiencias más frecuentes pero de menor duración, lo que favorece destinos cercanos y propuestas flexibles”.

Ese escenario encuentra a Mendoza bien posicionada. La provincia cuenta con buena conectividad aérea y terrestre, una amplia variedad de alojamientos y actividades durante todo el año. Además, el calendario de eventos, fiestas y propuestas gastronómicas extiende la temporada más allá del verano, con la Vendimia como ancla central.

Desde el mercado inmobiliario, Eduardo Rosta, martillero de Rosta & Asociados, describió un verano con perfiles de público bien definidos. “El perfil de gente que está llegando incluye muchos jóvenes que vienen a asistir a fiestas electrónicas en bodegas. Se quedan dos o tres días, a veces cuatro, y eso ya se consolidó como una tendencia”, explicó. Según detalló, prácticamente todos los fines de semana se registran eventos de este tipo, que funcionan como un fuerte imán para el turismo local, nacional e internacional.

san rafael-1.jpg El Cañón del Atuel, donde la montaña y agua se unen. A través de los embalses se puede recorrer este espejo de agua de la provinicia

A ese público joven se suman familias y grupos que buscan experiencias más tranquilas. “También llegan muchas familias de Buenos Aires, del interior y de Brasil, que eligen la provincia para combinar relax, naturaleza y vino. En esos casos, la prioridad es la búsqueda del agua más que la montaña”, agregó Rosta.

En ese sentido, San Rafael aparece como uno de los destinos más elegidos, con propuestas vinculadas a ríos, cabalgatas y turismo aventura, a unos 200 kilómetros de la capital provincial.

La demanda de alquileres temporarios acompaña esa diversidad. En Mendoza capital, los departamentos céntricos continúan entre los más solicitados para estadías cortas. Un monoambiente ronda los u$s40 por noche y un tres ambientes unos u$s45 por noche, mientras que en zonas como Chacras de Coria o Luján de Cuyo, una casa para cuatro personas se alquila entre u$s160 y u$s200 por noche.

En paralelo, las casas con parque y pileta ganaron protagonismo dentro el mercado temporario, especialmente durante los meses de calor. La combinación de entorno verde, privacidad y espacios al aire libre se convirtió en un diferencial clave para familias y grupos.

Precios orientativos de alquileres temporarios con pileta en Mendoza

Zona Chacras de Coria / Vistalba: desde u$s 100 por día en casas amobladas básicas.

Propiedades más amplias en la zona: alrededor de $160.000 por día.

Russell (residencial): entre $175.000 y $250.000 por noche para casas equipadas.

Segmento superior en Chacras de Coria: hasta u$s 350 por noche (mínimo dos noches).

Hacia el sur provincial, San Rafael y Valle Grande consolidan su atractivo para quienes buscan naturaleza y tranquilidad. En countries con acceso al río Atuel y seguridad privada, los valores se ubican en torno a los $180.000 por noche, con parque privado y pileta incluida.

Los niveles de ocupación acompañan este movimiento. En San Rafael, los datos de la Dirección de Turismo muestran que las cabañas, especialmente en zonas de río y naturaleza, alcanzan un promedio del 82% de ocupación durante la temporada estival.

Mendoza Bodegas Propiedades Vacaciones Cabalgatas y recorridas entre viñedos y vistas hacia las montañas también forman parte de las actividades que se pueden realizar en Mendoza Pexels

A nivel general, Emetur proyecta para enero una ocupación promedio cercana al 50%, con una mejora prevista para febrero. El sur provincial muestra uno de los mejores desempeños, con picos de demanda en eventos como la Fiesta Nacional del Chivo, en Malargüe, donde la ocupación proyectada ronda el 90%.

Presupuesto estimado para unas vacaciones tipo

Más allá de los alojamientos, una familia tipo que elige Mendoza puede armar un presupuesto más controlado frente a otros destinos:

Transporte Vuelos desde Buenos Aires: entre $220.000 y $300.000 por persona (temporada alta). Micro semicama/cama: desde $90.000 a $120.000 por persona.

Desplazamientos internos Alquiler de auto económico: desde $45.000 por día (sin combustible y seguro). Combustible: variable según recorrido (Valle de Uco, Atuel, entre otros).

Excursiones y bodegas Alta Montaña (Aconcagua): desde $35.000 por persona. Visita y degustación en bodega tradicional: desde $10.000. Experiencias premium en bodegas con maridaje: hasta $90.000 por persona.



Paquetes turísticos orientativos para 2026

Paquetes aéreos 7 días / 6 noches (desde Buenos Aires) Opción económica: desde $580.000 por persona (base doble). Opción premium (4/5 estrellas): desde $850.000 por persona (base doble).

Paquetes en micro 5 días / 4 noches Desde $350.000 por persona (base doble/triple).



Opciones de alojamiento por noche

Hostel / cabañas sencillas: desde $35.000.

Hoteles 3 estrellas: desde $37.000 con desayuno.

Hotel 4 estrellas o wine resorts: desde $150.000.

Temporal / Airbnb / departamentos: desde $60.000.

Moverse por Mendoza es sencillo y permite combinar distintos estilos de viaje, desde turismo urbano hasta experiencias en la montaña o en bodegas. La provincia también lanzó la campaña “Mendoza, Manso Destino”, con tres propuestas específicas para este verano:

Manso Menú : menú de tres pasos con bebida incluida, con un precio máximo de $35.000.

Mansa Bodega : visitas guiadas con degustación en bodegas por hasta $15.000.

Manso Alojamiento: noche en habitación doble con desayuno, con valores desde $45.000 y un tope de $100.000.

Mendoza Rafting Propiedades Turismo Rafting en el río Mendoza, otra actividad muy frecuente en verano en esta provincia de Cuyo

La estrategia busca facilitar el acceso a experiencias turísticas con precios claros y competitivos frente a otros destinos nacionales.

Di Pace analizó el contexto general del turismo. “Tras la corrección cambiaria, muchos argentinos reorientaron sus decisiones de viaje. El encarecimiento de los destinos internacionales impulsó una mayor demanda por el turismo local, algo que se reflejó con claridad en los últimos fines de semana largos, con altos niveles de ocupación”.

Para Di Pace, ese combo de precios accesibles, diversidad de propuestas y una articulación sólida entre sector público y privado explica por qué Mendoza no solo compite, sino que supera a otros destinos en términos de accesibilidad este verano 2026.