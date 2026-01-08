Vacaciones 2026 con beneficios: cómo los bancos buscan acompañar a sus clientes en el gasto del verano

Descuentos, cuotas y experiencias en la Costa Atlántica, Uruguay y Brasil marcan la agenda financiera de la temporada. Cuáles son las opciones.

Inmediaciones de las playas Alfonsina Storni y La Perla, una zona muy frecuentada este verano en Mar del Plata. Los bancos brindan servicios y descuentos a quienes vacacionen allí como en otros destinos

El verano volvió a convertirse en un momento clave para el consumo y los bancos lo saben. En un contexto donde viajar, salir a comer y disfrutar de actividades recreativas implica un esfuerzo mayor para los bolsillos, las entidades financieras reforzaron su presencia en los principales destinos turísticos con propuestas que combinan descuentos, financiación y experiencias pensadas para el tiempo libre. La estrategia no es nueva, pero sí cada vez más sofisticada.

A los clásicos reintegros y cuotas sin interés se suman activaciones en playas, paradores, festivales, restaurantes y espacios deportivos, junto con soluciones digitales que buscan simplificar los pagos tanto dentro como fuera del país. Costa Atlántica , Uruguay y Brasil aparecen como los ejes centrales de una temporada donde el objetivo es acompañar al cliente también fuera de la sucursal. “Estar cerca en los momentos de descanso es hoy parte del vínculo”, repiten desde el sector.

La lógica es clara: facilitar decisiones de gasto planificadas, promover el consumo formal y, al mismo tiempo, fortalecer la relación con los usuarios en un contexto emocionalmente positivo como son las vacaciones.

ICBC Argentina eligió Cariló como uno de sus principales puntos de contacto con los clientes durante el verano. En el Parador Hemingway, la entidad despliega una agenda de actividades gratuitas que combina bienestar, deporte y propuestas familiares, junto con beneficios comerciales en gastronomía y servicios de playa.

“Desde ICBC buscamos estar cerca de nuestros clientes también en sus momentos de descanso, acercándoles experiencias y beneficios pensados para disfrutar, compartir y cuidar el medio ambiente en uno de los destinos más elegidos del verano”, explicó Adrián Trama , responsable de Sponsoreos, Eventos y Beneficios de ICBC Argentina.

Cariló Playa Propiedades La gente joven también elige Cariló para vacacionar

La propuesta incluye clases diarias de yoga, running, caminatas y calistenia, torneos deportivos, actividades para niños y acciones de concientización ambiental, como jornadas de limpieza de playa y charlas educativas en conjunto con la Fundación Ecológica Pinamar. A eso se suman descuentos en el restaurante del parador, financiación para el alquiler de carpas y sombrillas, y eventos especiales como cenas en la playa y encuentros gastronómicos.

La presencia del banco se completa con sponsoreo en Cariló Golf, torneos, beneficios en clubes deportivos y su participación en el programa Playa Olímpica del Comité Olímpico Argentino, con actividades recreativas y de alto rendimiento orientadas a la inclusión y la vida saludable.

A nivel comercial, ICBC también mantiene beneficios con tarjetas de crédito en gastronomía, entretenimiento y servicios turísticos en distintos puntos de la Costa Atlántica, con reintegros y cuotas sin interés que apuntan a acompañar el consumo durante toda la temporada. La propuesta se apoya además en su ecosistema digital, con promociones activables desde la app y foco en pagos sin contacto.

Propuesta integral que cruza consumo, viajes y entretenimiento

Banco Macro presentó para el verano 2026 una de las propuestas más amplias del sistema financiero, con beneficios que abarcan desde balnearios y gastronomía hasta transporte, turismo, espectáculos y experiencias en destinos locales e internacionales.

La entidad combina descuentos y cuotas sin interés con una fuerte presencia en los principales balnearios de Mar del Plata y Pinamar, donde desarrolla activaciones vinculadas al deporte, el bienestar, la gastronomía y el entretenimiento. Clínicas deportivas, catas premium, spa frente al mar, fiestas sunset y experiencias gastronómicas forman parte del despliegue en playa.

En paralelo, Macro refuerza su propuesta comercial con beneficios en supermercados, gastronomía, movilidad, combustible, hoteles boutique, agencias de viaje y asistencia al viajero. También hay promociones especiales en Uruguay y Brasil, con descuentos en restaurantes, paradores, Duty Free y transporte fluvial, apunta a los destinos más elegidos por los argentinos en el exterior.

La lógica, explican desde el banco, es ofrecer un formato dinámico y transversal que acompañe al cliente en cada momento del viaje, desde la planificación hasta el regreso.

A esto se suma una estrategia fuerte en espectáculos y eventos, con acceso a preventas, cuotas y experiencias exclusivas para clientes, además de promociones cruzadas con billeteras digitales y medios de pago propios. El banco busca así integrar consumo, entretenimiento y viajes en una sola propuesta de verano.

Brasil Playa Bancos Hay bancos que integran pagos con QR PIX en Brasil para facilitar consumos directos en dólares y evitar el uso de efectivo

Incorporó para el verano una solución pensada para quienes viajan a Brasil, al permitir pagos con QR PIX directamente desde la app MODO. Los clientes pueden abonar consumos en comercios, restaurantes y supermercados usando los dólares de su cuenta en Banco Macro, sin intermediarios ni transferencias entre aplicaciones, con una operatoria simple y desde el celular.

“La integración de PIX a través de MODO mejora la experiencia de pago de nuestros clientes en Brasil de forma ágil y segura”, explicó Guillermo Jejcic, gerente de Banca Individuos de Banco Macro. La propuesta se completa con beneficios en el exterior: las tarjetas Visa Signature Macro Selecta ofrecen 40% de ahorro en restaurantes de Uruguay y Brasil al pagar con billeteras digitales, con un tope mensual por cuenta.

Ahorro cotidiano y foco en el consumo planificado

Banco Credicoop encara la temporada con una propuesta centrada en el ahorro cotidiano, combina beneficios en combustible, supermercados, gastronomía, farmacias y turismo. La entidad mantiene su impronta cooperativa, con promociones pensadas para acompañar tanto a quienes viajan como a quienes se quedan en sus ciudades.

Nelson Pereira, gerente de Banca Personal de Banco Credicoop, señaló: “Estas acciones buscan aliviar el gasto diario y permitir que las familias planifiquen mejor su consumo durante el verano”.

Además de los descuentos semanales y fechas especiales con mayores reintegros, Credicoop suma propuestas vinculadas al turismo, cuotas sin interés en pasajes y paquetes, y opciones asociadas a eventos deportivos internacionales, anticipa el interés por el Mundial 2026.

El banco también pone el foco en el uso de sus tarjetas y canales digitales, con beneficios activables y promociones escalonadas según consumo, reforzó una estrategia orientada a la previsibilidad del gasto y al acompañamiento financiero en un contexto de presupuestos ajustados.

Financiamiento y estímulo al turismo interno

Banco Nación presentó el programa “Viaja +” con el objetivo de potenciar la actividad turística en todo el país. La propuesta combina préstamos a sola firma, cuotas sin interés y descuentos en pasajes, hotelería, gastronomía, balnearios y alquiler de autos.

“El rol del banco es facilitar decisiones de gasto planificadas, formales y accesibles, fortaleciendo la demanda sin generar desequilibrios”, explicaron desde la entidad durante la presentación encabezada por su presidente, Darío Wasserman, junto al secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.

Villa Carlos Paz Propiedades Las sierras de Córdoba, muy visitadas este verano

Con más de 15 millones de clientes y una red federal, el banco apunta a que el financiamiento llegue a cada región y acompañe tanto a los viajeros como a los prestadores turísticos, apoyándose además en su plataforma digital y en el portal BNA Viajes.

El esquema se completa con beneficios para economías regionales y pymes turísticas, que acceden a herramientas de financiamiento y medios de pago con condiciones preferenciales, reforzando el rol del banco como actor clave en la cadena turística.

Descuentos con foco en consumo diario y espectáculos

Banco Provincia refuerza su propuesta a través de Cuenta DNI, con descuentos pensados para el consumo cotidiano en destinos turísticos y en el resto del territorio bonaerense. Gastronomía, comercios de cercanía, supermercados, ferias, farmacias y librerías forman parte del esquema de beneficios.

A esto se suma una fuerte presencia en la agenda cultural de la Costa Atlántica, con cuotas sin interés para espectáculos y recitales en Mar del Plata y otros puntos de la provincia. La entidad apuesta a combinar ahorro diario con experiencias culturales y de entretenimiento durante la temporada alta.

Mar del Plata La ciudad volvió a concentrar buena parte de las activaciones bancarias del verano, con beneficios en gastronomía, balnearios, espectáculos y propuestas pensadas para acompañar el consumo turístico durante la temporada alta

Además, Cuenta DNI mantiene beneficios específicos para jóvenes y familias, con promociones por rubro y topes diferenciados, consolidándose como una de las herramientas más utilizadas durante el verano para pagos cotidianos y consumo planificado.

Gastronomía, reintegros inmediatos y presencia regional

Santander vuelve a apostar al verano con una estrategia regional centrada en la gastronomía y los beneficios inmediatos. En la Costa Atlántica y en Uruguay, el banco despliega la Ruta Gastronómica y la Ruta Gourmet, con reintegros en restaurantes y locales adheridos.

Desde el equipo de marketing de esta entidad informaron: “El verano es un momento clave para fortalecer el vínculo con los clientes y estar cerca de ellos cuando realmente disfrutan su tiempo libre”, al detallar la propuesta 2026.

Este año, además, los reintegros se acreditan en el acto, una mejora pensada para que el beneficio se perciba de forma inmediata.

La presencia en plazas como Punta del Este, Cariló y Pinamar apunta también a captar nuevos clientes, combina beneficios, tecnología y experiencias sin fricciones.

punta-del-este-playa.jpg Punta del Este y otros destinos del país vecino se consolidan como plazas clave para los bancos, que refuerzan descuentos, medios de pago digitales y reintegros inmediatos para los argentinos que eligen vacacionar en el exterior

Santander suma además promociones con tarjetas en espectáculos, movilidad y turismo, junto con una oferta regional que busca acompañar tanto el consumo local como los viajes al exterior, con foco en la simplicidad y la inmediatez del beneficio.

Ahorro, cuotas y pagos simples en el exterior

Galicia acompaña las vacaciones con descuentos y cuotas sin interés en hoteles, balnearios, gastronomía y espectáculos, a lo que suma una novedad clave para quienes viajan a Brasil: la posibilidad de pagar con QR Pix directamente desde la app del banco.

“Buscamos facilitar la experiencia de pago de nuestros clientes cuando viajan al exterior, con una solución simple y alineada con los medios más utilizados en cada destino”, señaló Pedro Piñeiroa, gerente de Medios de Pago de Galicia.

Con esta incorporación, el banco refuerza su estrategia digital y su propuesta de valor para una temporada marcada por el movimiento regional y el uso intensivo de medios de pago electrónicos.

La entidad mantiene además beneficios con tarjetas en consumos turísticos, asistencia al viajero y servicios asociados al viaje, consolidó una oferta que apunta a reducir fricciones y costos en un contexto de alta movilidad regional.