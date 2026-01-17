FITUR 2026: Argentina apuesta a inversiones y nuevos mercados en Madrid en un escenario de alta competencia global

La comitiva argentina, que se presentará bajo el lema “Argentina. Freedom Lives Here”, estará integrada por más de 70 empresarios del sector privado y 21 representantes de destinos turísticos.

La Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), que se realizará del 21 al 25 de enero de 2026 , será el primer gran evento del año para la industria turística internacional y un espacio clave para medir el posicionamiento de los destinos en un mercado cada vez más competitivo.

Para la Argentina, la feria representa una oportunidad estratégica para atraer inversiones, generar acuerdos comerciales y fortalecer su presencia internacional como generador de divisas.

La delegación argentina estará encabezada por Daniel Scioli , secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, y se presentará bajo el lema “Argentina. Freedom Lives Here” (Argentina. La libertad vive aquí) , con el objetivo de consolidar la promoción del país en los principales mercados emisores y avanzar en negociaciones con operadores, inversores y organismos internacionales.

La comitiva argentina estará integrada por más de 70 empresarios del sector privado y 21 representantes de destinos turísticos, quienes desarrollarán una agenda centrada en promoción, rondas de negocios, acuerdos estratégicos y atracción de inversiones.

Desde el sector empresario coinciden en que FITUR 2026 es una instancia determinante para profundizar la articulación público-privada, ampliar la presencia federal de los destinos argentinos y consolidar una estrategia común orientada a la competitividad.

El rol del sector privado y las entidades

En su primera participación como presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) en FITUR, Laura Teruel destacó el carácter estratégico de la feria: “FITUR 2026 representa un desafío importante y, al mismo tiempo, una oportunidad para fortalecer el posicionamiento internacional de la Argentina como un destino competitivo, diverso y de calidad. La presencia de una delegación amplia refleja la continuidad del trabajo institucional y la necesidad de avanzar en nuevos mercados y alianzas estratégicas”.

Desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), su presidente Daniel Prieto subrayó la importancia de sostener una estrategia de largo plazo: “La participación en FITUR y en Madrid Fusión responde a la necesidad de consolidar el posicionamiento del turismo argentino con una mirada actualizada, sostenible y orientada al futuro. El consumidor turístico es cada vez más exigente y demanda experiencias auténticas, lo que obliga al sector a mejorar permanentemente su propuesta”.

Por su parte, Andrés Deyá, presidente de la FAEVYT, remarcó el impacto económico de la feria para el canal comercial: “FITUR es una plataforma clave para generar oportunidades concretas de negocios para las agencias de viajes, fortalecer vínculos con mercados estratégicos y reafirmar el rol del sector privado organizado en la promoción del turismo argentino”.

México, país invitado y un contexto de fuerte competencia

La edición 2026 tendrá como protagonista a México, país invitado de FITUR, que desplegará una fuerte estrategia de promoción internacional, con foco en conectividad aérea, infraestructura turística y alianzas con grandes operadores globales.

La centralidad de México eleva el nivel de competencia para el resto de los países participantes y obliga a la Argentina a redoblar esfuerzos en diferenciación, comunicación y generación de valor agregado, en un escenario donde también ganan protagonismo destinos de Europa, Medio Oriente y Asia con altos niveles de inversión en promoción.

Turismo, divisas y agenda económica

En un contexto macroeconómico donde el turismo es un sector clave para la generación de divisas, empleo y actividad económica regional, la participación argentina en FITUR 2026 apunta a transformar la visibilidad internacional en resultados concretos: más visitantes, mayor gasto turístico y nuevas inversiones. La feria de Madrid será, una vez más, un espacio determinante para evaluar la capacidad del país de competir en un mercado global exigente, donde la estrategia, la gestión y la articulación entre el sector público y privado resultan factores decisivos.

En su 46ª edición, la Feria Internacional del Turismo (Fitur), tendrá nueve pabellones, 10 mil empresas representadas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial (esto es 10 más que en la pasada edición) y 967 expositores titulares; a la vez se incorporan 18 países procedentes sobre todo de África y Asia-Pacífico, regiones que, según ONU Turismo, lideraron el crecimiento mundial, entre los que se encuentran Abu Dabi, Dubái, Zanzíbar y regiones de Alemania y Reino Unido, entre otros.