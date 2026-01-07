Chile, más caro: cuánto cuesta irse de vacaciones y cómo conviene pagar este verano

El fortalecimiento del peso chileno achicó el margen del clásico viaje de compras. Si bien sigue siendo más barato, los precios se encarecieron un poco.

Viajar a Chile este verano ya no resulta tan conveniente para los argentinos como en temporadas anteriores. El fortalecimiento del peso chileno encareció tanto los paquetes turísticos como los gastos diarios, achicando el margen de ahorro, especialmente para quienes planean combinar vacaciones con turismo de compras.

Tras el triunfo electoral de José Antonio Kast, el mercado reaccionó con una fuerte apreciación del peso chileno. Como consecuencia, el dólar retrocedió encareciendo el consumo para los visitantes extranjeros.

Los valores de los paquetes turísticos reflejan el nuevo escenario cambiario. Según relevamientos de agencias de viajes online, un paquete de 8 días y 7 noches en hotel 4 estrellas con desayuno, vuelo y asistencia al viajero ronda el millón de pesos por persona.

Por ejemplo, Al Mundo ofrece un paquete con estas características a $1.332.526 por persona. En tanto, Despegar comercializa una opción para viajar a Chile, también en hotel 4 estrellas y por la misma cantidad de noches, a $934.108 .

Por su parte, el clásico viaje de compras a Chile también perdió un poco de atractivo. Si bien el país vecino sigue ofreciendo una amplia variedad de productos que van desde tecnología hasta indumentaria y artículos para el hogar que son más baratos que en Argentina, los precios en dólares subieron y el margen de ahorro se redujo.

Actualmente, cada peso chileno equivale a aproximadamente 1,67 pesos argentinos, un cálculo que surge de un dólar oficial en Argentina cercano a los $1.500 y una cotización promedio en Chile de 900 pesos chilenos por dólar. Este nuevo tipo de cambio impacta en el gasto cotidiano, desde comidas y transporte hasta compras en shoppings y outlets.

Cómo conviene pagar en Chile

En este contexto, la forma de pago se vuelve clave para minimizar costos. La opción más conveniente es el uso de tarjeta de débito asociada a una cuenta en dólares, ya que permite acceder a un tipo de cambio cercano a 1,63 pesos argentinos por cada peso chileno, levemente más favorable que otras alternativas.

En segundo lugar se ubica el uso de dólar billete, que evita recargos pero requiere trasladar efectivo y asumir ciertos riesgos. Más atrás aparece la tarjeta de crédito pagada en dólares, que suele implicar un tipo de cambio menos conveniente y mayores costos financieros si no se cancela el resumen en moneda extranjera.

Si bien Chile sigue siendo un destino atractivo para los argentinos el escenario cambió. El fortalecimiento de su moneda y el nuevo equilibrio cambiario hacen que viajar al vecino país sea cada vez más costoso, obligando a los viajeros a afinar el cálculo y planificar con mayor cuidado tanto el presupuesto como la forma de pago.