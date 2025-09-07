Autos usados: el aumento de tasas y la incertidumbre electoral impactó en las ventas de agosto

En el octavo mes del año, se comercializaron 167.525 vehículos, un 5,05% menos que en igual mes de 2024 (176.435 unidades). Si se compara con julio (179.363 unidades), la baja llega al 6,60%.

Los concesionarios de autos usados no pudieron sostener el buen ritmo de ventas durante agosto último, y el sector contabilizó menos ventas.

En el octavo mes del año, se comercializaron 167.525 vehículos usados , un 5,05% menos que en igual mes de 2024 (176.435 unidades). Si se compara con julio (179.363 unidades), la baja llega al 6,60%.

En el período enero-agosto 2025 se vendieron 1.265.292 unidades , lo que representó un aumento del 15,08% con respecto a igual período de 2024 (1.099.501vehículos).

Agosto volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.172 unidades.

Según Alejandro Lamas, secretario de la Cámara de Comercio Automotor , tras meses con buenos volúmenes de venta de autos usados, agosto mostró una desaceleración con respecto a igual mes de 2024 y también comparado con julio".

No así, en el total comercializado durante los primeros 8 meses del año, con un crecimiento importante del 15,08%, dijo Lamas.

“Es indudable que hay motivos que hicieron que bajaran las ventas. La incertidumbre generada por la política, elecciones de por medio, ha repercutido en el mercado cambiario con el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y las altas tasas de interés ofrecidas por los bancos, llevaron a que el público que estaba interesado en realizar una compra, decidiera esperar o cancelar la misma”, dijo el directivo.

Señaló que “la demanda sigue vigente y las agencias tienen un importante stock de autos en todo el país. Además, los precios de los vehículos ya se han acomodado a la realidad del mercado”.

“El motor que viene empujando desde hace meses al sector sigue siendo el interior del país en detrimento del AMBA. El ranking lo encabezó Formosa (41,68%), seguido de Neuquén (36,15%), La Rioja (31,16%), Catamarca (30,36%), Jujuy (30,10%) y Salta (27,96%). Capital Federal ocupa el último lugar en crecimiento con apenas un 8,50%”, finalizó Alejandro Lamas.

Los 10 autos usados más vendidos en agosto