Venta de autos usados en julio: qué provincias lideraron las transferencias

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) reportó que en julio se vendieron 179.363 vehículos usados , lo que representa una caída del 2,34% respecto a igual mes de 2024 (183.668 unidades). Sin embargo, en comparación con junio (143.191 unidades), las ventas crecieron un 25,26%, marcando el mejor julio en lo que va del año.

Entre enero y julio de 2025, se comercializaron 1.097.767 vehículos usados , un incremento del 18,93% respecto al mismo período de 2024 (923.066 unidades).

El Volkswagen Gol volvió a liderar el ranking mensual como el auto usado más vendido, seguido por la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa y Classic.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA , destacó que “el motor que viene empujando desde hace meses al sector es el interior del país en detrimento del AMBA . El ranking lo encabezó Formosa, con 46,66%, seguido de Neuquén con el 42,07% y La Rioja con el 39,91%”.

“El mercado continúa con un buen ritmo de crecimiento. Dos datos que respaldan esta afirmación son el aumento del 24% en las ventas respecto a junio y la sólida tendencia que se mantiene al comparar los primeros siete meses de este año con igual período de 2024, con casi 1.100.000 unidades comercializadas”, explicó el directivo.

En cuanto a la financiación, agregó: “Estamos convencidos de que aún hay mucho camino por recorrer en este tema; creemos que el futuro y la expansión del mercado pasarán por esta herramienta, que es de vital importancia para el sector”.

Finalmente, el secretario afirmó que “la demanda sigue vigente y las agencias cuentan con los productos que la gente requiere. Se espera un segundo semestre muy parejo con el primero, siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino”.