La producción de autos cayó 13,8% interanual en agosto

La industria automotriz produjo 44.545 vehículos, un 20% más que en julio, pero sigue por debajo del registro interanual. Exportaciones y ventas mayoristas muestran recuperación.

En agosto, la producción de autos mostró una caída del 13,8 % interanual, aunque registró un aumento mensual del 20%. Foto: as

En agosto de 2025, la producción nacional de vehículos alcanzó las 44.545 unidades, según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). El número representa un aumento del 20% respecto de julio, pero una caída del 13,8% frente a agosto de 2024, mostrando que la industria aún enfrenta desafíos interanuales.

A pesar de la baja en la comparación con el año pasado, el sector mantiene un balance positivo en lo que va del año. Entre enero y agosto, la industria produjo un total de 332.135 unidades, lo que equivale a un 6,2% más que en el mismo período de 2024. Este desempeño indica que, aunque la producción mensual pueda fluctuar por factores estacionales, la tendencia acumulada sigue mostrando crecimiento.

Ventas mayoristas crecen y exportaciones mantienen retroceso interanual En el frente de exportaciones, las terminales automotrices enviaron 25.503 vehículos al exterior durante agosto. Esto implicó un aumento del 39,9% respecto de julio, pero una baja del 22,1% en la comparación interanual. En el acumulado de los ocho primeros meses del año, las exportaciones totalizaron 173.382 unidades, un 7,7% menos que en 2024, reflejando que el comercio exterior del sector todavía arrastra retrocesos frente a los niveles del año pasado.

adefa Evolución de la Producción, Exportaciones y Ventas a Concesionarios. ADEFA

“El mes de agosto muestra que, superada la estacionalidad que condicionó el desempeño de julio, la industria automotriz retomó el ritmo de actividad, con crecimiento en las tres principales variables: producción, exportaciones y ventas mayoristas”, afirmó Martín Zuppi, presidente de ADEFA.

Zuppi destacó, sin embargo, que en el acumulado del año las exportaciones siguen siendo el único pilar con desempeño negativo. Por ello, el sector impulsa una agenda de trabajo conjunta con el sector público y privado, enfocada en mejorar la competitividad, con especial atención a la reducción de la carga impositiva a nivel nacional, provincial y municipal. “Este es un factor clave para potenciar la competitividad sistémica de la industria”, aseguró. adefa - Comparación de la Producción, Exportaciones y Ventas a Concesionarios. ADEFA El directivo también mencionó que se trabaja junto a Cancillería para ampliar el acceso a mercados internacionales, dado que Argentina aún cuenta con una red limitada de acuerdos de libre comercio. De acuerdo a Zuppi, esto restringe las posibilidades frente a competidores de la región y del mundo en los mercados de interés, donde todavía no se logran capitalizar plenamente las oportunidades. Por otro lado, el informe de ADEFA muestra que las ventas mayoristas también registraron una recuperación. Durante agosto, las terminales automotrices colocaron 51.766 unidades en la red de concesionarios, lo que representa un 3,1 % más que en julio y un 33,8 % por encima de agosto de 2024. El acumulado de enero a agosto refleja un desempeño destacado, con 400.953 unidades vendidas, un 71,6 % más que las 233.711 unidades registradas en el mismo período del año pasado.

