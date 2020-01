Volkswagen optimista: este año el mercado puede crecer

Como todos los años, las marcas se mudan a la costa atlántica para realizar acciones de verano. En ese contexto, anticipan algunos de los modelos que se conocerán durante los meses siguientes.

“Tenemos muchas novedades para lanzar este año, lo que necesitamos es que haya mercado. Un volumen de 400.000 unidades nos pone un límite. No podemos hacer mucho por la economía porque no somos el Gobierno. El mercado necesita que se dé un impulso al consumo porque no es verdad que no haya dinero en la Argentina; el problema es que hay demasiada incertidumbre” explicó Thomas Owsianski, presidente y CEO de Volkswagen Argentina

Entre las malas noticias con las que comenzó el año se encuentra la suba de Impuestos Internos a los vehículos de más de $1.800.000. Si bien a la marca le impacta en una parte de la gama, la preocupación mayor está centrada en la inversión de u$s650 millones que están desarrollando para producir un nuevo modelo a partir de finales de este año.

El proyecto Tarek – como se lo conoce – es un SUV que por el segmento al que apunta, tal como está el tributo, estaría castigado por ese gravamen. Otras marcas también se encuentran con el mismo problema. Es por eso que la automotriz, junto con la asociación que agrupa a las terminales, están planteando al ministro de Desarrollo Industrial, Matías Kulfas, una solución para los modelos de producción nacional, tal como adelantó ayer Ámbito.com.

“Vamos a trabajar fuertemente con ADEFA, y nosotros en forma particular, con el Gobierno para que de acá a un año intentar que este modelo quede afuera del impuesto. Es un objetivo que tenemos porque es muy importante para nosotros” coincidieron los directivos.