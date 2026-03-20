Bajas tasas en el plazo fijo: cuánto gano si invierto $350.000 a 30 días

Cuando se trata de ayudar al bolsillo, se analizan todas las opciones disponibles de ahorro, y es en ese marco que el plazo fijo conserva presencia entre las opciones de ahorro en pesos dentro del sistema financiero argentino . El instrumento ofrece un rendimiento definido desde el momento de la constitución, lo que permite anticipar el resultado sin depender de variaciones externas cómo el valor del dolar o los porcentajes que ofrecen las billeteras virtuales.

Los ahorristas encuentran en esta alternativa una forma de resguardar el capital con bajo nivel de riesgo. La previsibilidad del retorno funciona como un factor central frente a un escenario económico que exige decisiones cuidadosas. En ese aspecto las entidades bancarias publican tasas distintas según el canal elegido para la operación, siendo esta la diferencia que genera resultados finales diferentes aún cuando el monto invertido y el plazo se mantienen iguales.

El cálculo del interés depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) informada por cada banco, un indicador que permite proyectar la ganancia que se obtiene al finalizar el período seleccionado. Las colocaciones a 30 días se ubican entre las más elegidas dentro del mercado local al ser un plazo que permite revisar la estrategia de ahorro con frecuencia y adaptarla a las condiciones vigentes.

Actualmente las tasas nominales muestran niveles moderados de retorno dentro del sistema financiero argentino , situación que impacta sobre el ahorro mensual que reciben aquellos que optan por este instrumento para acompañar sus finanzas.

El rendimiento de un plazo fijo de $350.000 a 30 días cambia según el canal donde se vaya a llevar a cabo. Las tasas disponibles en marzo de 2026 marcan una diferencia concreta entre la operatoria en sucursal y la modalidad digital. Esto se debe a que, las colocaciones realizadas en sucursal cuentan con una TNA de 20,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 22,54% .

Así, en caso de invertir $350.000 se generaría un nivel de ganancia aproximado de $5.897,26 en un período de 30 días. De esta manera el monto total al finalizar el plazo en una sucursal es de $355.897,26 evaluando el resultado obtenido de la suma entre el capital inicial junto y los intereses generados durante el período.

Las operaciones realizadas a través de home banking presentan una tasa superior ya que los bancos aplican en ese canal una TNA de 24% y una TEA de 26,83%. Así es cómo el rendimiento estimado en modalidad online esta en $6.904,11 para el mismo monto y plazo. Lograndose un total acreditado al vencimiento de $357.904,11 para operaciones virtuales.

Plazo Fijo Plata

Las entidades financieras impulsan el uso de canales digitales mediante tasas más altas con un esquema que responde a menores costos operativos en comparación con la atención presencial. Los usuarios pueden constituir un plazo fijo sin asistir a una sucursal bancaria ya que los sistemas digitales permiten completar la operación desde una computadora o teléfono móvil.

Además algunas entidades permiten invertir sin ser cliente previo del banco, posibilidad que amplía el acceso a mejores condiciones dentro del sistema financiero teniendo en cuenta que la elección entre sucursal y modalidad digital impacta de forma tangible sobre el bolsillo.,

Expertos en ahorro recomiendan comparar las tasas antes de elegir dónde colocar el dinero ya que cada banco fija porcentajes propios que influyen sobre la ganancia final. Así el plazo fijo continúa como una herramienta tradicional dentro del mercado argentino para quienes priorizan la previsibilidad a la hora de ahorrar.