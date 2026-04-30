En un escenario económico todavía marcado por la incertidumbre, el plazo fijo vuelve a quedar bajo la lupa de quienes buscan resguardar sus pesos. Este jueves 30 de abril, las tasas que ofrecen los principales bancos muestran pocos cambios y consolidan una tendencia que se viene repitiendo en las últimas semanas.
Chau plazo fijo: las tasas siguen a la baja y así operan los principales bancos hoy, jueves 30 de abril
Las entidades mantienen rendimientos similares y crece la cautela entre ahorristas frente a inflación y expectativas cambiarias.
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La estabilidad en los rendimientos aparece en paralelo a un contexto donde la inflación mensual sigue siendo un dato clave, pero también donde las expectativas juegan fuerte. Muchos ahorristas se preguntan si conviene renovar o salir a buscar otras alternativas.
En este tablero, el rol del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue siendo central. Si bien la entidad ya no fija una tasa mínima obligatoria como en otros momentos, sus decisiones de política monetaria marcan el pulso general del sistema financiero.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 30 de abril
Según los datos relevados en el sistema de depósitos online del Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos tradicionales a 30 días se ubican en una franja bastante pareja entre bancos.
Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este jueves 30 de abril:
- Banco de la Nación Argentina: 18,5%
- Banco Santander: 15%
- Banco Galicia: 18,25%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- BBVA: 18,75%
- Banco Credicoop: 17,5%
- Banco Macro: 19%
- ICBC: 18,8%
- Banco Ciudad: 18%
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