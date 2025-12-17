El FMI ya debate el programa con la Argentina tras los últimos cambios en las bandas del dólar + Seguir en









El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene este miércoles una sesión informal en Washington, según trascendió.

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene este miércoles una sesión informal en Washington. Imagen creada con inteligencia artificial

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene una reunión informal en Washington en la que discute el programa por u$s20.000 millones que mantiene con la Argentina. Esto sucede después de que el lunes el Banco Central (BCRA) anunciara dos medidas claves: una que recalibra las bandas cambiarias que ahora se ampliarán en base a la inflación y la otra que prevé tener un plan de acumulación de reservas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cabe recordar que el directorio del FMI se reunió anteriormente en una sesión formal sobre Argentina en julio, cuando aprobó la primera revisión del programa de financiamiento del país. También otorgó al Gobierno un "waiver" después de que el Banco Central no cumpliera el objetivo de acumular suficientes reservas netas, pese a que estas fueron flexibilizadas.

El staff técnico informará a los directores del organismo sobre los últimos acontecimientos del caso argentino, informó la agencia Bloomberg. Se trata de un encuentro que estaba previsto para inicios de diciembre, pero que se postergó en reiteradas oportunidades.

El respaldo del FMI a las medidas del BCRA Tras los anuncios recientes del Banco Central, el FMI salió a respaldar las nuevas medidas del equipo económico. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la vocera del organismo, Julie Kozack, valoró el acceso al mercado y las decisiones tomadas para reforzar el esquema monetario y cambiario, recomponer reservas e impulsar reformas que favorezcan el crecimiento.

“Estamos trabajando de cerca con las autoridades argentinas en la implementación de estas importantes medidas”, señaló.

Sin embargo, el BCRA aún no comunicó metas concretas de compra de divisas. Días atrás, la propia Kozack había advertido que alcanzar el objetivo de acumulación de reservas sería complejo, al tiempo que reiteró la necesidad de avanzar con un marco monetario que facilite esa tarea. Según un informe de Portfolio Personal Inversiones, para cumplir con la meta firmada con el Fondo, el Central debería sumar unos u$s12.000 millones antes de fin de año, cifra que asciende a u$s14.500 millones si se incluye la activación del swap con EE.UU. Vale recordar que, en julio, el FMI ya había flexibilizado esa meta, llevándola a un stock negativo de US$2600 millones.

Temas FMI

BCRA