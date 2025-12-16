El presidente de Banco Nación deja su cargo y lo reemplaza Darío Wasserman + Seguir en









Se trata de Daniel Tillard. Su lugar lo ocupará Wasserman que se desempeñaba como vicepresidente de la entidad.

El Banco Nación cambiará de autoridades.

El titular del Banco Nación, Daniel Tillard, presentó su renuncia, según pudo confirmar Ámbito de fuentes oficiales. Lo reemplaza Darío Wasserman quien se desempeñaba como vicepresidente de la entidad. Se prevé que en las próximas horas, el Poder Ejecutivo ratifique este cambio a través de un comunicado.

Tillard había llegado al Gobierno de la mano del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Ocupó la presidencia del Banco Nación, el mayor banco del país por cantidad de depósitos, desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Embed pic.twitter.com/ns3HMMvtJV — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 16, 2025 En tanto que Wasserman, el segundo de Tillard y ahora su reemplazante, forma parte del riñón libertario, más precisamente de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Además de muy cercano a la hermana del presidente, Wasserman es el marido de Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura porteña. Ramírez es también presidenta del partido de Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

