Los herederos de Dolly Parton confirman la primera edición de un festival musical en honor a la fallecida cantante

La gala, que rendirá homenaje a la vida y el legado del fallecido icono de la música country, se celebrará durante dos fines de semana consecutivos el año que viene.

Los herederos de Dolly Parton han confirmado sus planes para la primera edición del festival musical DollyFest , un evento de dos días repleto de estrellas, que se celebrará en 2027 en Nashville y Londres.

La gala, que rendirá homenaje a la vida y el legado del fallecido icono de la música country , se celebrará durante dos fines de semana consecutivos el año que viene, y las fechas concretas se anunciarán en las próximas semanas.

Parton falleció a los 80 años el pasado martes (25 de agosto), y sus representantes confirmaron posteriormente que fue tras una "breve lucha contra el cáncer" .

“DOLLYFEST será la fiesta de su vida que ella quería compartir con el mundo” , declaró su patrimonio.

Danny Nozell, organizador del DollyFest, fundador y director ejecutivo de CTK Enterprises, declaró al portal BBC News que el evento se llevará a cabo en lugar del tradicional homenaje público al icono del country.

Añadió: “Nos parece más apropiado hacer una pausa, dejar que todos los homenajes que tengan sentido de inmediato se produzcan de forma natural y, después, ver cómo se desarrolla este concepto de festival que fue ideado por Dolly”.

“Esto es algo auténtico para ella, algo que me parece correcto y algo en lo que artistas y fans de todo el mundo pueden participar, al tiempo que da a todos tiempo para el duelo y para planificar.”

Según los organizadores, el DollyFest iba a celebrarse en enero de este año con la actuación de Parton junto a otros artistas, pero se canceló debido a sus problemas de salud en aquel momento.

El impacto de la muerte de Dolly Parton

Parton fue una de las cantantes más queridas en la historia de la cultura pop en Estados Unidos, igualmente reconocida como intérprete y compositora, y también dejó un legado como actriz y productora de Hollywood, filántropa que ayudó a millones de niños a aprender a leer y una firme defensora de la comunidad LGBTQ.

Su muerte ha inspirado una gran cantidad de homenajes por parte de colaboradores y figuras destacadas del mundo del espectáculo, como Jane Fonda, Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney y Reba McEntire, entre muchos otros. Miley Cyrus, ahijada de Parton, también escribió un emotivo tributo el miércoles por la mañana: "Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido".