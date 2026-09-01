Revolución digital: cómo darse cuenta si un video esta hecho con Inteligencia Artificial

Las plataformas incorporaron etiquetas y sistemas de identificación para advertir cuando una pieza audiovisual fue creada o modificada con IA.

Los videos generados o modificados con inteligencia artificial son cada vez más difíciles de distinguir. Qué señales buscar antes de compartirlos.

Hoy en día, los videos generados con Inteligencia Artificial dejaron de ser una rareza. En redes sociales aparecen escenas que parecen reales, pero en realidad fueron creadas o modificadas digitalmente . La dificultad para distinguirlos aumentó a medida que las herramientas de generación mejoraron. Por eso, plataformas como YouTube y Meta incorporaron sistemas para identificar y señalar este tipo de material.

YouTube, por ejemplo, exige a los creadores que informen cuando usan IA para generar escenas realistas o modificar de manera significativa imágenes de personas, acontecimientos o lugares reales. Pero las etiquetas no siempre están disponibles . Hay señales visuales y sonoras que nos pueden ayudar a detectar una manipulación , aunque ninguna permite confirmar por sí sola que una pieza fue creada con Inteligencia Artificial.

Una de las primeras cosas para observar son las manos, los dedos y las caras . Los generadores de video todavía pueden presentar errores en detalles, especialmente cuando una persona hace movimientos rápidos o interactúa con objetos. Dedos que cambian de forma, accesorios que aparecen y desaparecen, dientes extraños o rasgos faciales que se modifican entre un cuadro y otro pueden ser indicios.

También conviene prestar atención a los movimientos . En algunos videos generados artificialmente, el cuerpo parece moverse correctamente, pero existe algo extraño en la relación entre una persona y el espacio que la rodea. Objetos que no respetan la perspectiva, sombras que no coinciden con la iluminación o movimientos demasiado fluidos pueden revelar una generación artificial.

El audio es otro punto para revisar. Una voz clonada puede sonar prácticamente igual a la de una persona real, pero pueden aparecer cambios bruscos en la entonación, respiraciones poco naturales, tono robótico o un delay entre los labios y las palabras. Esto es importante cuando el video intenta hacer creer que una persona dijo algo que nunca pronunció.

Los textos también pueden delatar a un generador. Carteles, patentes, nombres de marcas o locales y subtítulos con letras deformadas, palabras que cambian o símbolos que no tienen sentido. Si el contenido tiene errores en estos elementos, conviene desconfiar.

Dicho esto, no existe una señal visual universal. Los modelos actuales son capaces de corregir muchos de esos errores y una persona puede equivocarse al intentar identificar un video únicamente a simple vista. Por eso es importante combinar la observación con la información disponible sobre el origen del archivo.

Las etiquetas que anuncian si un video está hecho con Inteligencia Artificial

Múltiples plataformas empezaron a incorporar herramientas para informar el origen de los contenidos. En YouTube, los creadores tienen que declarar el uso de IA cuando un video realista fue generado o alterado de manera significativa. Cuando corresponde, la plataforma incorpora una etiqueta que informa al usuario sobre el uso de contenido sintético o modificado. YouTube también puede poner una etiqueta de forma automática.

Para hacerlo utiliza, entre otras herramientas, los metadatos C2PA, sus propios sistemas de detección y la información de contenidos creados con herramientas de IA de la plataforma. C2PA es un estándar desarrollado para aportar información sobre la procedencia y el historial de un contenido digital. Sus Content Credentials permiten incorporar datos verificables sobre cómo fue creado o modificado un archivo.

En las plataformas de Meta también existe un sistema de identificación. Facebook e Instagram pueden mostrar una etiqueta de “Información de IA” cuando detectan señales asociadas con herramientas de Inteligencia Artificial o cuando el propio usuario informa que utilizó IA. Meta trabaja con estándares como C2PA para mejorar la identificación de estos contenidos.

Google también usa mecanismos similares. En agosto permitió ocultar marcas de agua visibles de los contenidos creados con Gemini y Flow, aunque mantuvo señales invisibles como SynthID y metadatos C2PA para facilitar su identificación.

Hay un detalle importante: que un video no tenga una etiqueta no significa necesariamente que sea real. Las plataformas pueden no detectar una modificación, especialmente si el contenido se generó con una herramienta que no incorpora señales identificables o si perdió sus metadatos al ser descargado y editado.

Un fenómeno que inundó las redes sociales

Así como la expansión de los videos generados por IA cambió la manera en que circula contenido en redes, debería modificar nuestro criterio ante ese contenido. Una escena que se creó artificialmente se puede descargar, recortar, republicar y compartir miles de veces sin que el usuario que la recibe sepa de donde viene.

El problema se vuelve más serio cuando el material presenta a una persona real haciendo o diciendo algo que nunca hizo. Por eso es importante estar informados.

Meta reconoce que el crecimiento de estos materiales volvió cada vez más difícil separar lo auténtico de lo artificial. En julio, la empresa señaló que el contenido generado por IA es cada vez más realista y que trabaja con otras empresas para desarrollar mecanismos de identificación que sean útiles y compatibles entre distintas plataformas.

Por eso, antes de compartir un video, conviene revisar su origen, buscar la publicación original, revisar las etiquetas de IA y comprobar si otros medios o cuentas confiables publicaron información sobre el mismo hecho.