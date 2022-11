Rodrigo Park: "Es necesario coordinar políticas monetarias y políticas fiscales"

Con este diagnóstico, Park sostuvo que “se necesita un gobierno que no sólo trabaje en este sentido, sino también una busque coordinación entre las políticas monetarias y las políticas fiscales”. En opinión del economista, esta es la única forma de vencer la inercia inflacionaria que afecta a la Argentina. Consultado en una conferencia de prensa realizada hoy, sostuvo que “los acuerdos de precios no son herramientas eficaces en el largo plazo” si bien señaló que “pueden ser parte de un plan para tratar de estabilizar los precios”. “Son medidas que no son sostenibles en el largo plazo”.