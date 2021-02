Se preparan bancos para operar con la factura electrónica para pymes

“Ahora será más simple acceder a la información de las FCE, ya que tanto quien emite como quien recibe las facturas podrá verlas desde sus home bankings y tomar acciones desde ahí”, aseguró Mariela Pérez, product manager de Pagos Comerciales para Empresas de Banco Galicia. Abogó por que “así como sucedió con el cheque electrónico, la FCE permita que más gente acceda a medios de pago digitales y el mercado completo se beneficie”.

En el caso del Banco Itaú, “la operatoria ya está disponible desde el año pasado y tiene incluida, entre otros servicios, la consulta y generación de las operaciones de descuento desde la home banking”, señaló Gonzalo Zugazaga, gerente de Producto y Analytics.

Si te toman los datos de enero de 2021, solo se operaron $142 millones en FCE en el Mercado Argentino de Valores, apenas el 0,05% del total de facturas cuando, por ejemplo, en el mismo mes los créditos comerciales crecieron $30.000 millones.

“El potencial es enorme. La FCE nació en 2018 a dos meses de una recesión muy fuerte. No se le dio la capacitación y difusión necesaria. Eso hizo que el instrumento quedara en un limbo. Ahora el escenario es distinto”, apuntó Bruno Cosentino, CEO de Invoition.

Para Hernán Visconti, CEO y Fundador de BILL Group, otra de las fintech dedicadas a la operación con pymes, si bien la FCE “se va a complementar muy bien” con el descuento de cheques, se trata de un instrumento superior.“Hay ventajas únicas que no tiene el cheque como, por ejemplo, que no haya riesgo en caso de falta de pago. Eso hace que la pyme no se haga responsable a futuro y que pueda descontarse sin necesidad de aval para conseguir una tasa competitiva”, afirmó.