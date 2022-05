Aceleraron devaluación, pero se perdió competitividad

El BCRA aceleró la suba del dólar en abril, tal como hizo en los últimos meses, en línea a lo acordado con el FMI de mantener la competitividad del tipo de cambio real en niveles de fines de 2021. En este sentido, elevó el ritmo de crawling peg (depreciación administrada del peso contra el dólar) al 4% mensual. Esta cifra es la más alta de los últimos meses. El organismo liderado por Miguel Pesce mantuvo un ritmo de depreciación de 2,2% en enero, 2,3% en febrero y luego lo deslizó al 3,3% en marzo. Sin embargo, esta aceleración en la depreciación del tipo de cambio oficial quedó por debajo de la inflación y la moneda perdió competitividad en las últimas jornadas. El índice de tipo de cambio real multilateral cayó desde los 101,80 a 97,8 puntos en abril. La competitividad del peso se vio afectada, por un lado, por la aceleración inflacionaria, que se incrementó por el acoplamiento del aumento de precios internacionales, que se desataron tras la guerra en Ucrania. Y, por otro lado, por un cambio de tendencia en los mercados globales conocido como “vuelo a la calidad”. Las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre una posible suba en la tasa de interés de la Fed a principios de mayo, desató una nueva ola de aversión al riesgo, y el dólar se fortaleció frente a las monedas de países emergentes. En este sentido, el índice dólar (que mide el valor de la divisa estadounidense en relación a una canasta de monedas extranjeras) alcanzó los 103,668 puntos a fines de abril, su mayor nivel desde diciembre del 2002. El real brasileño, la moneda del principal socio comercial de la Argentina subió 8% en una semana. Con esta suba, presentó un cambio en la tendencia a la apreciación que tenía desde comienzo de año, la cual le había permitido al BCRA no tener que acelerar de forma brusca el crawling peg para sostener la competitividad. Este cambio, pone en cuestión qué ritmo deberá mantener el BCRA los próximos meses. Martín Carro, economista en el Observatorio de Políticas Públicas de la Undav, consideró que “dada la dinámica de apreciación del tipo de cambio real especialmente la dificultad que está teniendo en acumular reservas es probable que aumente el ritmo de depreciación. No obstante, debe tenerse en cuenta que los objetivos son múltiples y también se necesita mantener cierto dinamismo en la actividad y lograr un mayor poder de compra en los salarios. Es difícil ponerle un número a la depreciación ya que depende de muchos factores difícilmente predecibles con precisión como la evolución de la inflación en argentina, pero también la dinámica de precios y de variación del tipo de cambio de nuestros principales socios comerciales, como Brasil. Tendrá que ser un ritmo que tenga en cuenta la necesidad de acumular reservas internacionales, pero sin descuidar la actividad y especialmente, un nivel sustentable con la recuperación de los salarios en términos reales”. Por su parte, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, señala que “el BCRA viene acelerando el ritmo de depreciación desde noviembre pasado. Actualmente teniendo en cuenta el tipo de cambio real multilateral no me imagino que dejen de acelerar. Por lo que creo que veremos un crawling peg de alrededor del 4,5% en mayo”.