Cuándo sale completar los álbumes viejos del Mundial: precios y dónde buscar figuritas

La fiebre de los coleccionistas no se resume a la actualidad, existen ejemplares viejos que también pueden ser buscados.

La fiebre de Mundial 2026 volvió a despertar con fuerza los álbumes de figuritas, una tradición que atraviesa generaciones y que cada cuatro años se transforma en un verdadero fenómeno cultural. Grandes y chicos salen a buscar sobres, intercambian repetidas y reviven la pasión por la Copa del Mundo a través de cada selección y cada jugador.

En Argentina, el furor por coleccionar figuritas no solamente se concentra en el álbum actual. Cada vez más fanáticos buscan completar ediciones viejas de los Mundiales , especialmente aquellas relacionadas con momentos históricos del fútbol, como México 1986, Italia 1990 o Qatar 2022, donde la Selección argentina levantó la Copa del Mundo de la mano de Lionel Messi.

El interés por estos álbumes antiguos disparó un enorme mercado de compra, venta e intercambio de figuritas, tanto en plataformas digitales como en ferias de coleccionistas. Los precios pueden variar desde unos pocos miles de pesos hasta cifras millonarias dependiendo de la rareza de las piezas y del estado de conservación del álbum.

El álbum del mundial 2026 ya está causando furor en todo el país.

Una de las vías oficiales para conseguir figuritas faltantes es el servicio que ofrece Panini para álbumes recientes . A través de las tiendas online oficiales, los coleccionistas pueden cargar los números específicos que les faltan y realizar pedidos personalizados. Sin embargo, este sistema suele estar disponible únicamente para los últimos Mundiales y tiene límites de compra por persona para evitar la reventa masiva.

Otra alternativa muy utilizada son las plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre o eBay. Allí se consiguen desde figuritas sueltas hasta álbumes completos o semillenos de distintas épocas. Muchos vendedores ofrecen listas completas de stock y arman publicaciones personalizadas según los números faltantes que envíe cada comprador.

Las redes sociales y los grupos de coleccionistas también se transformaron en un espacio clave para quienes buscan completar álbumes viejos. En Facebook existen comunidades dedicadas exclusivamente al intercambio de figuritas Panini, mientras que en Instagram y TikTok aparecen kioscos especializados y tiendas de coleccionismo deportivo que comercializan cromos antiguos mediante WhatsApp y ventas directas.

Álbum de figuritas Tanto grandes como chicos están entusiasmados con la idea de llenar el álbum de figuritas del mundial 2026. Imagen: IA

Además, lugares clásicos como Parque Rivadavia o Parque Centenario en Buenos Aires continúan siendo puntos de encuentro históricos para fanáticos y revendedores.

Precios aproximados para completar los álbumes viejos

Los valores para completar álbumes mundialistas antiguos pueden variar enormemente según el año del torneo y el estado de conservación de las figuritas. En el caso de Qatar 2022 o Rusia 2018, un álbum completo puede costar entre $150.000 y $300.000, mientras que las ediciones premium o especiales alcanzan cifras cercanas a los $790.000.

Para álbumes más antiguos, como Brasil 2014, Sudáfrica 2010 o Corea-Japón 2002, los precios suelen ubicarse entre $250.000 y $500.000 debido a la dificultad para encontrar escudos brillantes y figuritas especiales en buen estado. En tanto, las ediciones vintage como Francia 1998, Italia 1990 o el Mundial 1978 pueden superar fácilmente los $600.000 dependiendo de la rareza y el nivel de conservación.

Album mundial 2022 La fiebre mundialista también motivo a lo coleccionistas a buscar figuritas de álbumes anteriores. Imagen: Panini

También existe un mercado específico para figuritas individuales. Las comunes suelen costar entre $300 y $800, mientras que los escudos metálicos y jugadores icónicos tienen valores mucho más altos. Algunas figuritas de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona o Pelé alcanzan precios de $25.000 o incluso superiores cuando pertenecen a ediciones históricas o difíciles de conseguir.

Mejora la salud: los beneficios de juntar figuritas

Más allá del aspecto deportivo y coleccionista, distintos especialistas aseguran que juntar figuritas puede aportar beneficios emocionales y psicológicos. Según investigaciones y análisis sobre hábitos recreativos, el coleccionismo estimula la memoria, la concentración y la organización, especialmente cuando las personas clasifican, ordenan e intercambian sus cromos.

Además, completar álbumes genera una sensación de logro y satisfacción personal que ayuda a reducir el estrés cotidiano. La búsqueda de figuritas faltantes, los encuentros para intercambiar repetidas y la conexión con otros fanáticos favorecen la socialización y fortalecen vínculos afectivos entre personas de distintas edades.

Otro aspecto destacado es el componente nostálgico. Para muchos adultos, volver a coleccionar figuritas representa una manera de reconectarse con recuerdos positivos de la infancia y compartir esa experiencia con hijos, amigos o familiares. Esa mezcla de entretenimiento, emoción y sentido de pertenencia convierte al coleccionismo en una actividad que también puede beneficiar la salud emocional.