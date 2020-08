¿Cuán cerca está el stock de Leliq de una crisis al estilo Lebac?

Lo único que todos los analistas coinciden es que la clave para el proceso cambiario e inflacionario es que el stock deje de crecer. Algunos economistas como Ricardo Arriazu esperan que en el segundo semestre haya menos emisión por menor déficit y más roll over de la deuda en pesos. Sin embargo, el consenso estima que aún resta emitir entre $1 y $1,5 billones para cerrar el año (lo que quizás requeriría un DNU porque el BCRA por Carta Orgánica ya no podría darle al Tesoro más de $700.000 millones). Y dado que la demanda de dinero parece haber cubierto su apetito precautorio, no hay mucho margen como para seguir inyectando pesos en la economía por lo que el BCRA continuará esterilizando a todo vapor, es decir, absorberá los pesos sobrantes vía Leliq y/o Pases. Hechas todas las salvedades sobre los riesgos de seguir encapsulando emisión en el pasivo del balance del BCRA, las experiencias históricas muestran que nunca hubo finales felices. Muchos recuerdan el déficit cuasifiscal generado por la Cuenta Regulación Monetaria de los 70/ 80 o el festival de bonos de fines de los 80. Pero la experiencia más enriquecedora es el muy reciente experimento de las Letras del BCRA (Lebac) que gestó la administración de Cambiemos.

Por eso cabe preguntarse cuán cerca se está del límite. Al respecto, un estudio de EcoGo muestra la evolución de la sumatoria de la base y los pasivos remunerados desde 2004 a la fecha, la cual alcanzó en 2018 a casi 21% del PBI. Hoy esa relación se ubica ya por encima del 18%. Cabe recordar que al 21% sobrevino la hecatombe. Otro dato escalofriante es que el ratio de base más pasivos remunerados (en u$s) sobre las reservas netas eran en ese momento de 4, similar al actual. Pero quizás más ilustrativo resulta un cálculo elaborado por Macroview que establece el stock de pasivos remunerados a pesos de hoy, en la previa de la debacle de las Lebac, en $3,3 billones. Lo que Carlos Melconian llamó la corrida de los “velociraptores”. Hoy está en $2,5 billones. O sea, se está a unos $800.000 millones. Por ello es clave que reaccione el crédito privado y acompañe el crecimiento de los depósitos y no crezca más el stock de Leliq y Pases.