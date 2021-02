Dólar: ¿cuántas reservas vendió el BCRA?

Gabriel Rubinstein: Un 43% como resultado de una pulseada que vemos entre desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios que empujan para arriba, hacia la zona de 50% o más, y políticas represivas de toda índole que empujan para abajo.

P: ¿Entonces la meta oficial del 29% no es factible?

G.R.: Es muy improbable. Demasiado dinero dando vuelta. Demasiada emisión por delante. Si forzaran más los mecanismos represivos, la brecha cambiaria sería más difícil de controlar. No nos olvidemos que, para bajar las brechas, además de las amenazas a operadores y empresas para que no operen, han aumentado la deuda pública al mercado a tasas exorbitantes, del 17%, y vendido reservas “prestadas”.

P: ¿Cuántas reservas estiman han vendido para mantener a raya al CCL, MEP y blue?

G.R.: Estimamos que, entre noviembre y enero, es decir, en 3 meses, unos u$s600 millones de dólares. Hay que inferirlo bastante indirectamente de los datos del BCRA, ya que claramente el BCRA no transparenta nada de esto. Tampoco transparentan que han debido usar dólares de los encajes de los depósitos en dólares, ya que las reservas netas líquidas se mantienen negativas en más de u$s2.000 millones. Entonces, si el desequilibrio monetario aumentara, porque bajan a los palos la inflación, y la gente demandara menos cantidad de pesos (al bajar la inflación se requerirían menos pesos), y parte del ahorro siguiera volcándose al dólar blue, la brecha tendería a aumentar. Y esto obligaría a vender más bonos y más dólares. Con lo cual el BCRA en lugar de comprar dólares durante 2021 podría llegar a tener que vender dólares. Es decir, más desequilibrio que el actual.

P: ¿A pesar del superávit comercial no ve al BCRA comprando muchos dólares?

G.R.: Vemos al BCRA comprando pocos dólares, en parte por los daños que causa una brecha cambiaria tan alta, a pesar del buen logro del ministro Guzmán de haberla bajado de 130% a 70%. Y esto debería ser un problema a la hora de acordar metas de reservas con el FMI.

P: ¿Ud. Vislumbra un acuerdo para mayo con el Fondo?

G.R.: Si el FMI es “contemplativo” puede haber acuerdo. Pero el “partido”, probablemente se juegue en 2022, cuando se vea que la actual política no da buenos resultados, que el BCRA no logra comprar buena cantidad de reservas y deba discutirse si para bajar o eliminar las brechas (que sería lo mejor), hubiera que devaluar. Además de la necesidad de ajustes fiscales más fuertes, medidas pro inversión y pro empleo, etc.