Dólar: el Banco Central, entre acelerar o retrasar la devaluación

Competitividad

El tipo de cambio real con el que asumió la administración de Fernández se ubicaba por encima del promedio histórico de las últimas cuatro décadas, -más, menos- cualquiera fuera la metodología de cálculo. Pero el atraso cambiario perpetrado en el marco de las elecciones del año pasado le resta cierto margen de maniobra al BCRA dado que el peso ya se habría apreciado poco más de un 13% frente a ese promedio histórico. Esto no quiere decir que el tipo de cambio real oficial esté significativamente atrasado, como ocurrió en varios momentos de las últimas décadas, sino que no tiene mucho resto para dormirse. Menos con las pautas del acuerdo con el FMI bajo el brazo. En tal sentido, hasta los analistas más heterodoxos reconocen que estarían más cómodos con un dólar oficial a $125 (parecido con el de diciembre de 2019) pero el $109 no lo consideran un dólar atrasadísimo. Claro que todo depende del contexto inflacionario por delante. Y claro también, de lo que suceda con la tasa de interés de política monetaria.

Por ende, frente al dato de febrero y los sondeos de marzo, el BCRA tiene dos caminos: mantener el actual ritmo de devaluación lo que implica tender a una mayor apreciación del tipo de cambio real, o sea, lo que se dice trivialmente como abaratar el dólar, o bien, acelerar el crawling peg lo que conlleva asumir el riesgo de inyectar más combustible a las expectativas inflacionarias. De modo que por un camino, el de atrasar, el BCRA prolongará la dinámica que se viene observando desde mediados del año pasado. Mientras que por el otro camino, el de acelerar, se corre el peligro de elevar aún más el piso mensual de la inflación. De ahí que los analistas de 1816 señalen que este es uno de los riesgos del crawling peg: si ante cualquier aceleración de inflación el dólar spot también se acelera puede iniciarse una carrera nominal desagradable para la macro. Y como dicen los estrategas de Quinquela, el dato de febrero genera la necesidad de recalibrar un esquema económico que estaba pensado para ritmos nominales más bajos, o sea, la necesidad de tomar decisiones se hizo inminente. Aquí entra a terciar también la tasa de interés que redefina el BCRA. Acelerar el ritmo de crawling peg dependerá de la suba de la tasa de interés, ya que en la medida que el BCRA la aumente podrá acelerar el ritmo de depreciación sin generar incentivos negativos para la liquidación de divisas.

Por eso no hay que perder de vista la trastienda de la aceleración de la tasa de la inflación que puede vincularse no solo con la reciente aceleración del crawling peg sino también con el shock externo de los precios de los commodities, la fuerte expansión monetaria, el ajuste de algunos precios regulados más el comportamiento del gasto público. Todo un combo.

En cuanto a la velocidad de devaluación, algo ya se vio en las últimas semanas a raíz de la suba de los precios internacionales. Pero que a la vista del dato de febrero ya suena insuficiente. Pero ello no deja de sumar presión al abanico de precios domésticos, tanto importados como transables. Por otro lado el BCRA viene de darle duro a la “maquinita” para asistir al Tesoro para cerrar el 2021. Ahora parece estar comportándose con más cautela. Sin embargo, aún no se han visto todos los efectos rezagos de semejante expansión monetaria sobre el nivel de precios. Para ello habrá que esperar al segundo semestre. Otro tanto ocurrió con el gasto público que se aceleró para las elecciones pasadas y luego mostró una desaceleración pero al igual que la emisión monetaria, también tardan en impactar en la formación de precios y en las expectativas. A todo esto también se sucedieron ajustes en algunos servicios regulados, sobre todo no subsidiados. Ahora hay una fila que espera autorización para aumentar más los que estacionalmente ajusten para esta época. En síntesis, la inflación tiene más para aportar que para restar, por el momento. Veremos cómo reacciona el BCRA. Lo que haga con la tasa será una primera señal. Sobre todo porque la opción de un salto discreto del tipo de cambio, es decir, una fuerte devaluación que ayude a desacelerar el crawling peg y bajar tasas tendría un doble efecto negativo dado que por un lado elevaría el costo fiscal vía subsidios e importaciones de gas e inyectaría más presión sobre los precios de los alimentos por la suba de commodities.