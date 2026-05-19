El pueblito de Santa Fe especial para desconectarse totalmente de la rutina y recargar energías

Un destino ideal para descansar y escapar del acelerado ritmo de la ciudad. Conocé qué tiene para ofrecer.

Escaparse del ruido de la ciudad y cambiar, aunque sea por unos días el ritmo acelerado de la rutina es uno de los planes preferidos de muchos argentinos. En distintos puntos del país aparecen pequeños destinos ideales para descansar , conectar con la naturaleza y disfrutar de ambientes mucho más tranquilos.

La provincia de Santa Fe cuenta con varios pueblos que se destacan justamente por ese perfil relajado, con calles serenas, paisajes naturales y propuestas turísticas que combinan historia, gastronomía y actividades al aire libre. Son lugares perfectos para quienes buscan una escapada diferente lejos del movimiento urbano.

Uno de esos destinos es Cayastá, una localidad santafesina que enamora por su tranquilidad, sus ruinas históricas y su cercanía con el río. Rodeado de naturaleza y con un ambiente muy apacible, este pequeño pueblo se convirtió en una opción cada vez más elegida para descansar y recargar energías.

Dónde se ubica Cayastá

Cayastá se encuentra en el centro-este de la provincia de Santa Fe, sobre la costa del río San Javier y muy cerca del valle aluvial del río Paraná. La localidad forma parte del departamento Garay y está ubicada a aproximadamente 80 kilómetros de la ciudad de Santa Fe capital, lo que la convierte en una escapada accesible para una visita de fin de semana.

El pueblo tiene una población aproximada de 5000 habitantes y mantiene ese espíritu tranquilo típico de las pequeñas localidades del interior argentino. Sus calles poco transitadas, el contacto permanente con la naturaleza y el sonido del río generan un ambiente ideal para quienes buscan relajarse por completo.

Además de su serenidad, Cayastá posee una enorme importancia histórica dentro de la provincia, ya que allí se encuentran las ruinas de Santa Fe La Vieja, uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región y un gran atractivo turístico para visitantes de todo el país.

Qué se puede hacer en Cayastá

Uno de los principales atractivos del pueblo es justamente el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, donde pueden recorrerse las ruinas de la antigua ciudad fundada por Juan de Garay en el siglo XVI. El lugar cuenta con senderos, restos históricos preservados y visitas guiadas que permiten conocer cómo era la vida en los primeros tiempos de la colonia.

También es un destino muy elegido por quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre. La cercanía con el río San Javier permite realizar paseos costeros, pesca deportiva y recorridos para observar la flora y fauna típica del litoral santafesino. El paisaje natural, especialmente durante el atardecer, es uno de los grandes encantos del lugar.

Las plazas y calles de Cayastá conservan un estilo sencillo y pintoresco que invita a caminar sin apuro. Muchos visitantes aprovechan para recorrer el centro del pueblo, disfrutar de espacios verdes y conocer pequeñas construcciones históricas que todavía forman parte de la identidad local.

Cayastá Historia y naturaleza. Se puede apreciar el Río San Javier y realizar actividades acuáticas. Imagen: Santa Fe Turismo

En el plano gastronómico, la localidad ofrece restaurantes y comedores donde sobresalen los platos regionales, especialmente pescados de río como surubí, dorado o boga. También hay propuestas de cocina casera y espacios ideales para compartir una comida tranquila mientras se disfruta del ambiente relajado del pueblo.

Cómo ir hasta Cayastá

Para llegar a Cayastá desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, el recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 9 hasta Rosario y luego continuar por la autopista Rosario-Santa Fe. Desde la capital provincial hay que seguir por la Ruta Provincial 1 hacia el norte hasta llegar al pueblo. El viaje total demanda aproximadamente entre seis y siete horas, dependiendo del tránsito.

También existe la posibilidad de viajar en micro hasta la ciudad de Santa Fe desde Buenos Aires y, desde allí, combinar con servicios de media distancia que conectan la capital provincial con Cayastá y otras localidades de la costa santafesina.

Desde la ciudad de Santa Fe capital, que es el gran centro urbano más cercano, el acceso es mucho más simple y rápido. Solo hay que tomar la Ruta Provincial 1 hacia el norte y recorrer alrededor de 80 kilómetros, un trayecto que puede completarse en poco más de una hora en auto.