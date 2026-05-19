Craig Gordon, el arquero escocés que es sensación por su convocatoria al Mundial 2026 con 43 años + Agregar ámbito en









El arquero del Hearts, subcampeón de la liga de Escocia, irá al Mundial y se podría posicionar como el segundo más viejo de la historia.

Craig Gordon se podría convertir en el segundo jugador más viejo en disputar un Mundial

Craig Gordon, arquero del Hearts of Midlothian de la primera división escocesa, tuvo esta tarde una de las mejores noticias en sus 24 años de carrera: fue convocado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para sumarse como tercer arquero de Escocia. De esta forma, se podría convertir en el segundo jugador más viejo en disputar el torneo más importante del mundo, y quedaría por detrás de Essam El-Hadary, arquero egipcio que jugó contra Arabia Saudita en Rusia 2018.

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Lo que llamó la atención del público fue que tan solo disputó tres partidos en toda la temporada, sin poder demostrar que realmente se merecía un lugar en la lista de 26. Por eso, Steve Clark, técnico de la selección, dijo que lo lleva por el acompañamiento, experiencia y liderazgo que imparte en el vestuario, y que fue vital en el proceso para devolver a la selección a una cita mundialista 28 años después.

image Cómo le fue en la temporada Craig Gordon tuvo una temporada sumergido entre algodones, debido a las diferentes lesiones que tuvo. La primera la tuvo en el cierre de la temporada 2024/25, el 1 de mayo, con una lesión en el hombro que lo marginó durante 152 días, y la segunda fue el 27 de febrero de este año, que tuvo una lesión en la misma zona, que le duró 81 días. Actualmente, ya está preparado para disputar la Copa del Mundo y el técnico podrá contar con él si lo es necesario, en excelentes condiciones.

Está jugando en uno de los clubes sensación de la última temporada europea, el Heart of Midlothian de Escocia, que a tan solo una fecha del final se posicionaba en el primer lugar de la Scottish Premiership con 80 puntos, mientras que su escolta, el Celtic de Glasgow, tenía 79. La última fecha la definían justamente ambos equipos para decidir al nuevo campeón de la liga. Si ganaba el equipo de Gordon, cortaban su sequía de 66 años sin títulos y con la hegemonía de El Old Firm, como le dicen a los 40 años seguidos de campeonatos ganados por el Celtic y el Rangers. Finalmente, el partido se declinó con una victoria de los Celts por 3 a 1, y el recibimiento al Hearts por parte de sus aficionados se hizo viral en redes sociales por la clara conmoción debido al resultado final.

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Los rivales de Escocia en la Copa del Mundo La selección escocesa buscará dar de qué hablar en esta nueva cita mundialista, conformando el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Haití. Vs Haití . Sábado 13 de junio a las 22 horas

. Sábado 13 de junio a las 22 horas Vs Marruecos . Viernes 19 de junio a las 19 horas

. Viernes 19 de junio a las 19 horas Vs Brasil. Miércoles 26 de junio a las 19 horas