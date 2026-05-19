Fin de semana largo: la joya escondida de Buenos Aires que divierte a grandes y chicos

Una actividad ideal, tanto para adultos como para chicos aprovechando de la mejor manera el feriado del 25 de mayo.

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos destinos ideales para aprovechar un fin de semana largo sin necesidad de viajar demasiado lejos. Más allá de las clásicas ciudades de la Costa Atlántica, existen propuestas diferentes que mezclan naturaleza, entretenimiento y actividades pensadas para toda la familia .

Cada vez más personas buscan escapadas donde puedan relajarse, disfrutar del aire libre y encontrar atracciones originales para grandes y chicos. En ese contexto, algunos lugares se destacan por ofrecer experiencias distintas que combinan aventura, paisajes y diversión en un entorno tranquilo.

Uno de esos sitios es el famoso Laberinto Las Toninas, considerado el más grande de Sudamérica . Ubicado en plena Costa Atlántica bonaerense, este enorme predio rodeado de vegetación y médanos se transformó en una de las joyas escondidas más elegidas para disfrutar en familia.

Dónde se ubica el Laberinto Las Toninas

El Laberinto Las Toninas se encuentra dentro de la localidad de Las Toninas, en el Partido de La Costa, provincia de Buenos Aires. Está ubicado entre las calles 7, 9, 14 y 16, a pocos metros de la Ruta Provincial 11 y a unos 330 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La atracción ocupa un enorme predio rodeado de dunas y vegetación costera, un paisaje típico de la región atlántica bonaerense. El laberinto fue diseñado sobre médanos naturales y cuenta con senderos rodeados de ligustrinas y plantas autóctonas que generan una experiencia inmersiva para quienes lo visitan.

Además de la cercanía con el mar, Las Toninas ofrece un ambiente mucho más tranquilo que otros balnearios tradicionales de la costa. Muy cerca del laberinto también se pueden recorrer lugares como Playa Las Toninas y Costa Chica, dos espacios muy elegidos para descansar y disfrutar del paisaje costero.

Laberinto las Toninas El laberinto ofrece una actividad de entretenimiento ideal, tanto para grandes como para chicos. Imagen: La Ciudad Web

Qué se puede hacer en el Laberinto Las Toninas

La principal atracción del predio es, obviamente, el gigantesco laberinto construido entre árboles y arbustos, con senderos, desniveles, escaleras y múltiples caminos que convierten el recorrido en un verdadero desafío. El lugar tiene cinco entradas diferentes, aunque solamente una lleva hasta el centro del circuito.

El predio también cuenta con distintos espacios recreativos para toda la familia. Hay canchas de fútbol tenis, básquet y tejo, además de sectores preparados para descansar, hacer picnic o simplemente disfrutar del aire libre entre los médanos y la vegetación costera.

Otro de los atractivos destacados es el mirador ubicado dentro del laberinto, desde donde se puede observar gran parte del recorrido y los paisajes naturales que rodean la zona. Además, existe un curioso “cementerio de caracoles”, formado por especies marinas que el agua fue depositando en el lugar con el paso del tiempo.

Laberinto las Toninas La actividad ideal para realizar con los chicos este fin de semana largo. Imagen: Hergallego

Durante la temporada alta también suelen realizarse espectáculos y ferias artesanales dentro del predio. Además, muchos visitantes aprovechan la escapada para recorrer otros puntos turísticos cercanos como Toninas Park, Malvinas Argentinas y las tradicionales playas de la localidad, ideales para completar una jornada de descanso y diversión.

Cómo ir hasta el Laberinto Las Toninas

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, el recorrido más habitual es tomar la Autovía 2 hasta Dolores y luego continuar por la Ruta Provincial 63, Ruta 11 y finalmente acceder al Partido de La Costa. El viaje hasta Las Toninas demanda aproximadamente cuatro horas, dependiendo del tránsito y la época del año.

Una vez dentro de Las Toninas, el acceso al Laberinto Las Toninas es muy sencillo gracias a su cercanía con la Ruta 11 y las principales avenidas de la ciudad. Además, quienes visitan el lugar suelen aprovechar para recorrer otros puntos turísticos costeros cercanos como Las Toninas y Playa Las Toninas.